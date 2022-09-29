Александр Бородай: «Пусть молодежь не ссыт, что введут военное положение» Депутат Госдумы призвал готовиться к повышению интенсивности боевых действий после референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсоне

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Стоит ли ждать скорого прихода мира на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где состоялись референдумы, с какими сложностями предстоит столкнуться этой зимой участникам специальной операции на Украине и могут ли в России объявить военное положение, NEWS.ru рассказал депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Кроме того, он объяснил, что будет с россиянами, пытающимися скрыться от частичной мобилизации за границей, призвал критикующую СВО «мадам Галкину» (Аллу Пугачеву) «валить» в Израиль, а знаменитый замок в деревне Грязь — забрать и направить вырученные от продажи деньги на нужды армии. По мнению Бородая, в ближайшее время боевые действия в зоне проведения СВО станут более интенсивными и «никаких иллюзий относительно мира, договорняка строить не стоит».

«Мысли о том, что придется воевать зимой, вызывают у меня глубочайшее отвращение. Но придется»

— В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Есть хоть минимальный шанс на то, что вскоре там воцарится мир?

— Никакого минимального шанса нет. Очевидно, что боевые действия будут продолжаться. Более того — в еще более интенсивном режиме. Потому что у противника совсем другие вопросы и задачи.

Они пытаются сейчас наступать безжалостно, уничтожая собственную живую силу. Просто потому, что им надо продемонстрировать хозяевам результат, — первое. И отжать максимум территорий — второе. Собственно, это сопряженные задачи.

Отжать максимум территорий — потому что они прекрасно понимают, что когда упадет зеленка, фронт, может быть, и не встанет (боевые действия не остановятся. — NEWS.ru), но будет существенно более нестабилен, чем сейчас. Потому что зеленка, как вы понимаете, укрывает и наши, и их позиции. Зеленки не будет — позиции станут открытыми. Это приведет, конечно же, к возможности их уничтожения. Ну и, соответственно, к тому, что и артиллерия, и бронетехника будут оттягиваться далеко в тылы.

— Зимой будет легче?

— Зимой будет ситуация, когда пехота против пехоты. Я не скажу, что будет полегче. Вы понимаете, что такое фронтовая служба здесь зимой? Особенно сейчас, когда есть отличные средства разведки и зажженная сигарета или, например, пыхтящая буржуйка может вызвать на себя очень прицельный, точный скорректированный огонь.

Поэтому сказать, что будет легче... будет весьма не легче, я вам хочу сказать. И многие нынешние добровольцы, как вы понимаете, будучи людьми опытными, думают о том, что зиму было бы хорошо пересидеть в зимних квартирах. Весной и летом воевать в принципе легче, невзирая на все сложности и опасности. Потому что зимой, извините, будет холодно. Я сам очень не люблю [участвовать в боевых действиях зимой] после первого и второго штурма Грозного. Мысли о том, что придется воевать зимой, вызывают у меня глубочайшее отвращение. Но придется.

Фото: Пресс-служба ГД РФ Александр Бородай

— Можно ли сравнить нынешние события на Украине с событиями в Грозном? Похоже или нет, по вашим наблюдениям?

— Любая война чем-то похожа и чем-то не похожа. Там была своя специфика, здесь своя. Здесь против нас массированно применяется артиллерия, авиация, полный спектр современного западного вооружения. Для них это своеобразный полигон, где они обкатывают свои системы вооружений, отрабатывают взаимодействие между системами РЭП, спутниковой разведкой, подразделениями на земле, — в общем, тут боевые действия в полный рост. И если в Чечне мы имели возможность схлестнуться с противником на броне (у противника не было толком брони, были единичные случаи), его артиллерия в основном ограничивалась минометами, причем преимущественно старыми, а авиации у чеченских сепаратистов совсем не было, — то здесь совсем другое.

— Не стоит питать иллюзий о мировой?

— Нет, никаких иллюзий относительно мира строить не стоит. Мира, договорняка и всего прочего — этого не будет.

«Если они покупают билет и сваливают от мобилизации, то для них это билет в один конец»

— Очень боятся введения военного положения в России.

— Кто боится?

— Молодежь.

Фото: Mihail Tokmakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Ссыкливая московская молодежь боится введения военного положения... Пусть не ссыт! Потому что если военное положение будет, то ничего страшного, построятся и пойдут. А кто не построится и не пойдет, ну что ж — чемодан, вокзал и дальше вот то, что они себе наметили. Но пусть просто имеют в виду, что по возвращении в Россию их могут ожидать прекрасные принудительные на 10–15 лет работы. Так сказать, в стройках российского будущего где-нибудь на Крайнем Севере. Это правильно, абсолютно законно, если та молодежь, о которой вы говорите, не желает защищать свою Родину, своих близких, свои семьи.

Пусть не думают, что они смогут потом спокойно вернуться в Россию и будут жить как раньше — спокойно обитая в московских барах, лофтах и прочих прекрасных местах, к которым они привыкли. Нет. Если они покупают билет и сваливают от мобилизации, то для них это билет в один конец.

Потому что речь сейчас идет о существовании России. Не надо думать, что речь сейчас идет о Донбассе, о какой-то другой земле, кроме России. Нет. Нам объявлена тотальная война на уничтожение. Мы — пока что — действуем в рамках специальной военной операции. Возможно, через какое-то время мы перестанем действовать в этих рамках.

Я сомневаюсь в том, что военное положение будет введено по всей России. Возможно (возможно, подчеркиваю, я в данном случае не знаю мыслей ни верховного главнокомандующего, ни того, что думает по этому поводу Министерство обороны), военное положение будет введено в приграничных к зоне боевых действий регионах России.

— Вам не кажется, что мы во многом упустили молодое поколение?

— Слушайте, мы в 1990-х чуть всю страну не упустили! Чуть не упустили суверенитет! Слава богу, ситуация исправилась с приходом к власти президента Владимира Владимировича Путина.

Фото: kremlin Президент России Владимир Путин

«С какой стати у Аллы Пугачевой паспорт гражданки России?»

— Есть и такое мнение у некоторых, что частичная мобилизация — несправедливая мера. Мол, много лет олигархи пилили доходы от нефти и газа, считая это своим, а на фронт теперь вдруг идти молодым ребятам...

— Вот история насчет олигархов, которые так влиятельны в стране, бредовая на самом деле. Потому что они (те, кто продвигает версию про влиятельных олигархов. — NEWS.ru) апеллируют как раз к тому, возвращения чего так хотят наши либералы. Олигархи пилили Россию — нефть, газ, золото, недвижимость, предприятия — в 1990-х годах. Потому что, по сути дела, распил и вывод России за рубеж был осуществлен той элитой, которая выстроилась в 1990-е благодаря действиям агентов влияния Запада. Вот тогда был осуществлен распил России. И помните, как тогда называли нашу власть, напомнить вам? Семибанкирщина! И это было действительно так — мы чуть не потеряли суверенитет.

Сейчас есть крупные бизнесмены, но это не олигархи. И говорить о том, что у нас правят олигархи, — это чушь собачья. Потому что олигархия — это строй, при котором богатые или сверхбогатые люди имеют прямое отношение к принятию политических решений. Вы себе сейчас представляете, что нынешние богатые люди имеют отношение к принятию политических решений? Что кто-то из крупного частного бизнеса может прийти к президенту Российской Федерации и сказать: «Делай так»? Это невозможно представить, это далеко от реальности.

В России сейчас есть государственная машина, да. Ее во всем мире принято называть бюрократией. И слово «бюрократия» далеко не всегда должно носить негативную коннотацию. Бюрократия — она, кстати, к сожалению, отчасти еще и является наследницей 1990-х. И среди нашей отчасти коррумпированной бюрократии есть много спящих или полуспящих агентов Запада. Это правда. Но, как вы понимаете, мобилизация в этом смысле очень нам поможет. Потому что она чистит общество на всех уровнях. Она чистит общество не только на уровне обитателей московских лофтов или представителей шоу-бизнеса, часть которых — значительная — удрала в Израиль или куда-то еще.

— А оставшиеся вроде Сергея Шнурова поют на Дне Москвы песню о том, что «Москва сгорела целиком».

— Я понимаю, кое-кто остался. Но мы этого кое-кого тоже, надеюсь, через некоторое время почистим.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Шнуров

— А Алла Пугачева, заявившая о своем возвращении и попросившая признать ее вслед за мужем иноагентом?

— Дамочка, открывающая ногой «Роллс-Ройс» (такой Алла Пугачева была запечатлена на первых кадрах, появившихся в соцсетях после ее возвращения в Россию. — NEWS.ru)? Вы имеете в виду мадам Галкину? Вот это, конечно, омерзительное явление, с которым общество должно будет бороться. Я сейчас не предлагаю срочно их брать и сажать. Хотя, в принципе, можно было бы за все их «откровения». И за всю их пропаганду уже, в принципе, давно пора.

— Какие еще «чистки», по вашему мнению, должны произойти? Что еще предстоит поменять в России?

— Отношение к Родине. Надо всем вспомнить, что люди, живущие в России, — это русские. А гражданство — это не только привилегия, но еще и некоторые обязанности.

Многие люди, которые имеют паспорт гражданина Российской Федерации, с содержательной точки зрения его иметь не должны бы. Та же Алла Пугачева — с какой стати у нее паспорт гражданки Российской Федерации? Пусть берет и валит туда, откуда она приехала! В Израиль! Вместе со всеми своими чадами, домочадцами, собачками и всем чем угодно.

— А замок забрать? Я шучу.

— А я не шучу. Замок — забирать. И еще не один такой замок забирать, на самом деле. Пойдут с аукциона — а деньги пригодятся российскому государству на восстановление армии и военной промышленности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Понятно, что есть и государственная бюрократия, которая прячет свои деньги, детей, жен, любовниц за рубежом и привыкла так жить. Часть вот этой коррумпированной государственной бюрократии тоже надо чистить с максимальной жесткостью. И сейчас самое время.

«Объяснений, почему обменяли „азовцев“, нет по сегодняшний день»

— Недавно произошел обмен пленными. Как вы к нему отнеслись?

— Я честно признаюсь, что я к обмену «азовцев» на Медведчука по крайней мере [не имею отношения]. Понимаю, это целая спецоперация. Допускаю, она была оправданна какими-то соображениями, о которых ни я, ни вы ничего не знаем и вряд ли узнаем в ближайшее время. Но, конечно, обмен «азовцев» вообще, на кого бы то ни было, мне совсем не нравится.

— Тут еще вопрос в том, что это происходило вне публичного поля.

— А не всё, что происходит в России, должно быть в этом поле. Вот эта вот странная история — что государство должно везде действовать абсолютно публично. Государство не может себе этого позволить.

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press Виктор Медведчук. Архивное фото

— Россияне узнали об обмене пленными из украинских пабликов, которые переворачивают информацию, подавая ее так, как выгодно им...

— Естественно, проводившие эту специальную операцию по обмену никак не рассчитывали на то, что эта информация будет скрыта. Другое дело, что внятных объяснений, почему обменяли «азовцев», нет по сегодняшний день. У меня их тоже нет. Потому что я в этом смысле тоже такая же часть общества, как и все остальные.

Я обменами не занимался, для меня это было новостью, не буду скрывать от вас, новостью весьма и весьма неприятной. И зачем нам нужен гражданин Украины Медведчук, я тоже не понимаю. Я сейчас не буду говорить о сути личности Медведчука. Я с ним знаком, он человек, производящий приятное впечатление, весьма обаятельный.

— Вы возглавляете Союз добровольцев Донбасса. Какая поддержка нужна сейчас от России, от общества добровольцам?

— Признание их заслуг с точки зрения морали и признание государством статуса добровольцев наравне с остальными военнослужащими. В том числе получение ими статуса участников боевых действий. Об этом говорил президент Российской Федерации, соответствующие поручения сделаны. Законодательную инициативу я и депутат Алексей Журавлев, который, кстати, является членом Союза добровольцев Донбасса, уже внесли. Всё готово для этого и сейчас, надеюсь, будет реализовано.