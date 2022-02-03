День рождения, грустный праздник: Facebook отмечает 18-летие провалами

Facebook встречает своё 18-летие (оно отмечается 4 февраля) в настроении, которое особенно праздничным не назовёшь. Неприятным «подарком ко дню рождения» для Интернет-платформы стало резкое падение в четверг стоимости акций её материнской компании Meta, которое биржевые аналитики описали как «свободное падение». Одновременно была опубликована статистика, согласно которой впервые с 2004 года число активных пользователей соцсети сократилось, а не выросло. И в довершении всего, австралийский миллиардер Эндрю Форрест подал на Марка Цукерберга в суд. NEWS.ru выясняет, станет ли нынешний «кризис совершеннолетия» в Facebook началом его конца или же для соцсети нынешняя серия неприятностей — временные трудности.

Куда ни кинь, всюду клин. Так можно описать ситуацию, в которой накануне очередной годовщины создания оказалась компания Meta Platforms и её главный проект — социальная сеть Facebook. Первой ласточкой черной полосы стали обвал акций Meta на Уолл-стрит вечером в среду, который, в свою очередь, был вызван публикацией годового отчета компании. Согласно этому документу, ожидаемая в 2022 году прибыль будет на 1-3 миллиарда долларов ниже, чем прогнозировалось экспертами фондового рынка США.

Хотя эта прибыль ($33,67 млрд) всё равно оказалась на 20% выше, чем компания заработала годом ранее, отчет вызвал массовый сброс бумаг компании, подешевевших за один вечер с $323 до $252 за штуку.

Более низкие, чем ожидалось, финансовые показатели в самой Meta объясняют возросшей инфляцией и «придирками» антимонопольной службы США. Но беда не приходит одна. Одновременно с новостями с Уолл-стрит появился отчет, согласно которому база активных пользователей Facebook сократилась в четвертом квартале минувшего года впервые за почти 17 лет непрерывного роста.

Для компании особенно неприятен число психологический фактор, что её нынешний отчет стал первым после проведенного ребрендинга. Начинать историю нового бренда с неудачного отчета — плохой знак, с ходу подрывающий доверие инвесторов.

unsplash.com

Хотя на фоне 1,93 млрд пользователей это сокращение не выглядит критичным (за год эта цифра упала всего на несколько сот тысяч человек, в основном за счет снижения притока из стран Африки и Латинской Америки), важен сам факт смены тренда. Акционерам придется какое-то время подождать, чтобы понять, явился ли нынешний спад одномоментной флуктуацией, или же компания прошла свой пик навсегда.

Аналитики опасаются, что Facebook в самом деле прошел через зенит своей славы, поскольку на сегодня соцсеть практически исчерпала резервы для роста в западных странах, и надежды возлагались именно на завоевание рынков развивающихся стран, за исключением Китая, который отгородился от Facebook «Великой огненной стеной».

По мнению экспертов Интернет-индустирии, главной проблемой Facebook является не разочарование инвесторов (настроения которых могут меняться по несколько раз за день), а такая неумолимая вещь как демография. В свои 18 лет соцсеть Марка Цукерберга начинает казаться «старой» для нового поколения netizens («граждан Интернета»), которым не хочется тусить на той же платформе, где это делают их родители. Тем более, что альтернатив «высоколобому» Facebook достатотчно (например, TikTok, в котором юзерам не надо «хвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук», используя выражение из знаменитой песни Виктора Цоя).

Мы полагаем, что снижение прироста пользователей связано с деятельностью конкурирующих сервисов, в частности среди более молодой аудитории, а также ростом стоимости доступа в Интернет в ряде стран, таких как Индия, — объясняет грустные цифры финдиректор Meta Дэвид Венер.

Meta, конечно, делает всё возможное, чтобы развернуть демографию с свою пользу, от футуристических технологий виртуальной и дополненной реальности (VR, AR) в рамках Метавселенной до довольно «позорных» для гиганта попыток клонирования своего подросткового конкурента TikTok. Эта платформа стремительно нагоняет Facebook — в сентябре 2021 года число её пользователей превысило 1 миллиард.

pexels.com

Однако особо переживать за судьбу Facebook, по крайней мере сегодня, не стоит, сказал NEWS.ru эксперт по соцсетям Алексей Беляев. По его мнению, компания вполне может продолжать стабильную работу даже если цифры её роста будут не столь впечатляющими, как к ним привыкли за предыдущие годы.

У любого такого проекта, безусловно, есть жизненный цикл. И каждому проекту надо внимательно следить за тем, чтобы регулярно обновлять аудиторию, чтобы не попасть в «поколенческую яму», когда ваш бренд станет ассоциироваться с поколением родителей и бабушек и перестанет быть своим для молодежи. Алексей Беляев руководитель отдела исследований Интернета Аналитического центра «Видео Интернешнл» руководитель отдела исследований Интернета Аналитического центра «Видео Интернешнл»

Применительно к соцсетям, уточняет эксперт, риск потерять поколение происходит из разного понимания политики того, что можно, а что нельзя делать их пользователям в рамках той или иной платформы. К примеру, Facebook очень сурово цензурирует разного рода проявления "откровенной" активности на своем пространстве, в то время как TikTok таких ограничений не накладывает. И естественно, что более молодая аудитория предпочитает «резвиться» на более свободной по нравам площадке.

Поколенческий разрыв в соцсетях можно описать как «я не хочу иметь в друзьях друзей моих родителей, потому что если я выложу там фотки своих сисек, это увидит моя мама». Но тем не менее это не сугубо поколенческая тема. Есть еще религиозные, культурные, поведенческие отличия, которые рано или поздно ставят потолок для расширения соцсети. Невозможно поэтому все 7 миллиардов населения Земли охватить одной соцсетью, — говорит Беляев.

По словам эксперта, пока не существует ни одного успешного кейса преодоления этих и других «понятийных ям» — просто потому, что сами соцсети существуют пока слишком короткое время для того, чтобы можно было пронаблюдать этот процесс. Никто поэтому не мешает тому же Facebook стать первым, кто докажет, что перескочить через эту яму можно успешно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Свою лепту в то, чтобы испортить Цукербергу день рождения его компании, внёс и австралийский горнорудный миллиардер Стивен Форрест. В среду он подал иск в суд провинции Западная Австралия к Facebook/Meta Platforms, в котором истец обвиняет её в отмывании денег и размещении вводящей в заблуждение рекламы.

В подтверждение своего иска Форрест приводит рекламные объявления о выгодных инвестициях в криптовалюты, в которых используется его собственный портрет, дабы «давить авторитетом» на потенциальную целевую аудиторию этих объявлений.

Facebook ничего не делал для того, чтобы убрать такие кликбейтные объявления со своего сайта и не создал корпоративную культуру, которая не позволяла бы совершаться подобным преступлениям, —заявляет Форрест.

Впервые такие претензии Стивен Форрест, глава Fortescue Metals Group, заявил в письме Марку Цукербергу в ноябре 2019 года, однако последний проигнорировал это обращение. Первое рассмотрение иска назначено на 28 марта.

В самом Facebook отреагировали на известие об иске заявлением, что компания сама не одобряет разного рода мошеннические схемы с целью выманивания денег у доверчивых пользователей.

Это уже второй иск Форреста в отношении Facebook. В сентябре 2021 года он подал иск в суд штата Калифорния. Там дело тоже пока не дошло до рассмотрения по существу.