Дефицит в мире: экономист об угрозах США запретить импорт алюминия из РФ Экономист Калачев предрек дефицит алюминия в мире на фоне антироссийских санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катанка алюминия в цехе Иркутского алюминиевого завода в Шелехове

Санкции Вашингтона против российского РУСАЛа — самый жесткий для Москвы вариант, который может привести к дефициту алюминия во всем мире, полагает эксперт ФГ «Финам» Алексей Калачев. Он отметил, что Россия является вторым по величине после Китая производителем алюминия — ключевого металла для большинства отраслей тяжелой промышленности, поэтому санкционные угрозы России со стороны США могут отразиться на всем мировом рынке алюминия. По его мнению, Лондонская биржа металлов (LME), которая также хочет отказаться от торговли российским алюминием, могла начать подобные обсуждения только лишь с целью поднять цену на металлы, пишет журнал «Компания».

Сейчас, когда мировая экономика стоит на пороге рецессии, а экономика Китая тоже замедляется, такой вариант не выглядит страшным для мирового рынка, но когда начнется новое оживление деловой активности, санкции против РУСАЛа приведут к дефициту алюминия на рынке и взлету цен на него, — объяснил Калачев.

Так, доля российского металла в американском импорте составляет порядка 10%, а в августе Россия стала третьим по величине экспортером алюминия в США. При этом доля российского алюминия в потреблении Соединенных Штатов существенно ниже, поскольку в Америке существуют собственные крупные игроки-производители этого металла, которые могли выступить лоббистами вводимых штрафных ограничений, подчеркнул эксперт.

Он не исключил, что проблема сокращения производства алюминия, особенно в Европе, может быть решена в том числе и за счет введения запрета на импорт российского алюминия в США.

Если цену на алюминий удастся таким образом поддержать, это пойдет на пользу производителям, — полагает аналитик.

Вероятность того, что Штаты введут запрет на поставку российского алюминия, «довольно приличная», предположил в свою очередь промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, в настоящее время Вашингтон ищет всевозможные предлоги для очередных санкций против Москвы, однако им от такого решения «лучше не станет».

В США из-за высоких энерготарифов снижается производство первичного алюминия, а единственный способ замены российского металла — докупать на Ближнем Востоке или в Китае. Но это явно не устроит американские власти, — отмечает Хазанов.

США рассматривают возможность ввести полный запрет на импорт российского алюминия в рамках ужесточения санкций в ответ на военную эскалацию России на Украине, сообщила корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента США Джо Байдена. По мнению журналистки, поставки российского алюминия на протяжении долгого времени выводились за рамки американских санкций из-за их востребованности — от автомобилей и небоскребов до айфонов.

По полученной от источников информации, Вашингтон рассматривает три варианта сценария закрытия американского рынка для российского алюминия: прямой запрет на поставки, повышение ввозных пошлин до запретительного уровня и введение санкций против компании-производителя РУСАЛ, пишет издание.

Обозреватель Bloomberg Джек Фарчи ранее заявил, что возможные санкции на российскую горнорудную промышленность со стороны Лондонской биржи металлов (LME) станут потрясением для мировой индустрии. Репортер уверен, что решение LME имеет далекоидущие последствия.