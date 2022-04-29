DE: названы потенциальные страны — инициаторы третьей мировой войны DE: Германия, Великобритания и США первыми нападут на РФ в случае третьей мировой войны

Фото Armin Weigel/dpa/Global Look Press

В случае предельной напряжённости на мировой арене, вызванной событиями на Украине, Германия, Великобритания и Соединённые Штаты могут напасть на Россию первыми, тем самым развязав третью мировую войну. Такое мнение высказал военный аналитик Лиам Дойли, пишет Daily Express. По словам эксперта, несмотря на то что ФРГ не владеет ядерным арсеналом, на её территории могут разместить тактическую и стратегическую авиацию США.

Силы обороны США, скорее всего, отреагируют первыми в случае эскалации ядерного конфликта из-за России. <...> Официальные лица также разместили тактические ядерные бомбы на передовых базах НАТО по всей Европе, — сказал Дойли.

Эксперт напомнил, что у России более шести тысяч ядерных боеголовок, «которых достаточно для того, чтобы несколько раз полностью уничтожить жизнь на Земле», и тем не менее, по его словам, у Запада есть почти 4000 единиц ядерного вооружения.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил мнение, что в будущем возможное применение противоспутникового оружия по аппарату любой страны может стать началом третьей мировой войны. По его словам, иного варианта быть не может.