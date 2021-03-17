ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС

https://static.news.ru/photo/057ec456-17c7-11ea-a05f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CIA/Global Look Press

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занималось активной вербовкой бывших участников латышского легиона СС, которые были причастны к массовым убийствам граждан СССР во время оккупации в годы Великой Отечественной войны. Завербованных эсэсовцев использовали в подрывной деятельности против Латвийской ССР. Такие данные следуют из доклада фонда «Историческая память» под названием «Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ», об этом рассказывает РИА Новости.

Как сообщили в фонде, публикуемые данные свидетельствуют о том, что подавляющее большинство экс-агентов ЦРУ в Латвии во время Второй мировой войны служили нацистам, многие были причастны к преступлениям против человечности, включая Холокост, карательным операциям против мирных жителей, блокаде Ленинграда.

Так, в документе рассказывается о сотрудничестве с ЦРУ легионера СС Яниса Цирулиса. Он был участником массовых расправ над мирными гражданами в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области. Там в 1942–1943 годах были убиты более 2,5 тысячи человек. В октябре 2002 год судебным решением эти убийства впервые были определены как геноцид советского народа нацистами.

Также в докладе говорится, что особую роль среди подобных агентов американской разведки играли представители организации «Ястребы Даугавы». Эту организацию создали латвийские экс-легионеры СС в лагере для военнопленных в Бельгии после окончания Второй мировой войны. Центр организации находился в Мюнстере в Западной Германии, а филиалы базировались в 12 странах Запада, включая США, Канаду и Англию. Всего насчитывалось около 130 местных отделений, в которых состояли девять тысяч человек.

После распада СССР ячейка «Ястребов» была открыта в Латвии. На сегодняшний день отделения существуют во всех странах, где выявлено большое число ветеранов Латышского легиона СС.

Концентрация нацистских пособников и преступников в латышской агентуре ЦРУ была зашкаливающей, а организация Daugavas Vanagi по праву может считаться одним из ключевых активов американской разведки на латвийском направлении, — говорится в докладе.

Вербовку этих людей ЦРУ авторы доклада объясняют опытом работы в организованных нацистами структурах полиции, так как они обладали широким кругом контактов и полезными для оперативной работы навыками.

Ранее NEWS.ru писал, что мероприятие по чествованию легионеров войск СС, прошедшее в Риге, несмотря на ограничения из-за коронавируса, осудило посольство России в Латвии.