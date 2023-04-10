CNN: США шпионили за Зеленским

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

США шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал CNN со ссылкой на секретные документу Пентагона. В отчете американской разведки говорится, что украинский лидер в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области» с помощью беспилотников.

CNN отмечает, что нежелание США передавать Украине дальнобойное оружие объясняется опасениями, что Киев может ударить по объектам на территории России.

Источник, близкий к Зеленскому рассказал телеканалу, что глава государства не удивился, узнав эту информацию, однако в Киеве «глубоко разочарованы» утечкой.

7 апреля сообщалось, что в Пентагоне произошла утечка секретных данных. Один из документов содержит краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Основная часть этих бригад должна завершить подготовку к концу апреля.

Днем позднее стало известно, что в Сеть утекла новая порция секретных документов США. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможность утечки более чем сотни различных документов.