Чрезвычайный комитет ВОЗ по COVID-19 проведёт совещание 30 апреля

https://static.news.ru/photo/b89b27a2-8a34-11ea-b489-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что 30 апреля пройдёт совещаний чрезвычайного комитета по коронавирусу.

Я созову этот комитет завтра, потому что прошло почти три месяца после того, как мы объявили наивысший уровень ЧС, — отметил гендиректор ВОЗ.

По его словам, комитет оценит эволюцию пандемии и представит обновлённые рекомендации, передаёт ТАСС.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru, заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта академик РАН Сергей Недоспасов рассказал, что, коронавирус можно победить при помощи методов генной инженерии.