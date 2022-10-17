Читатели DM согласились с мнением Путина о риске катастрофы из-за НАТО

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Читатели британской газеты Daily Mail согласились с мнением президента России Владимира Путина о том, что прямое столкновение РФ и НАТО может привести к глобальной катастрофе. В комментариях к статье, в которой приводятся слова российского лидера, они выразили уверенность, что Альянс будет проигравшей стороной в этом противостоянии и западные политики должны осознать это.

Путин всегда просил о переговорах, но Великобритания и США не относились к его словам серьезно, они не видят способа извлечь прибыль из мирного времени. Война России и НАТО приведет к катастрофическим последствиям, — написал один из читателей.

Другой комментатор назвал украинский конфликт результатом «наглого поведения» стран Запада в отношении России. По его словам, они используют Украину в качестве инструмента для противостояния с РФ, но при этом страдают обычные люди. Он подчеркнул, что никто не хочет умирать из-за амбиций НАТО.

Россия никогда не хулиганит, она всегда спасает мир от хулиганов. Взгляните на историю, — добавил еще один читатель.

Ранее американские СМИ отметили, что идеи Путина все чаще находят отклик у руководства и населения стран Запада. По мнению авторов публикаций, это может быть связано с разочарованием мира в том, что демократические процессы не приводят к появлению харизматичных лидеров.