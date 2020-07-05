Число заболевших коронавирусом в Индии за сутки выросло на 24,2 тысячи

https://static.news.ru/photo/007dfc3c-bf4d-11ea-a80a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times via imago-images.de/Global Look press

В Индии число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки выросло более чем на 24,2 тысячи. В настоящее время, по данным министерства здравоохранения и семейного благополучия страны, общее число инфицированных составляет 697 413 человек.

По последней информации, Индия вышла на третье место в мире по числу заболевших, обогнав Россию.

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили вторую фазу выхода из режима изоляции. В тех частях Индии, где число заболевших продолжает расти, изоляцию продлили до 31 июля. До этой же даты там не работают школы и университеты.

В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день от COVID-19 вылечился 6 065 541 человек. За время пандемии от инфекции скончались 533 780 тысячи человек. Общее число заразившихся превышает 11,2 млн.

Ранее в стране отменили открытие Тадж-Махала и других памятников ввиду резкого роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. По сообщению местных властей, открытие мавзолей-мечети и других культурных объектов привлечёт внимание со стороны туристов. Это, в свою очередь, может привести к распространению COVID-19, писал NEWS.ru.