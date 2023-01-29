Число пострадавших во время землетрясения в Иране приблизилось к тысяче При землетрясении в Иране пострадали 973 человека

Фото: Gao Wencheng/XinHua/Global Look Press

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Количество пострадавших при землетрясении на северо-западе Ирана увеличилось до 973 человек, сообщает Tasnim со ссылкой на сотрудника экстренных служб Моджтабу Халеди. По словам спикера агентства, всех их направили в близлежащие больницы и медцентры. Ранее сообщалось, что при землетрясении погибли по крайней мере три человека.

На сегодняшний день 973 человека пострадали в результате землетрясения в городе Хой. Все они были направлены в больницы и медицинские центры провинции Западный Азербайджан, 858 из них были направлены в городскую больницу Хоя, а остальные — в больницы в городах Сельмас и Чайпаре, — заявил Халеди.

Землетрясение произошло 28 января. Его магнитуда составила 5,7. Эпицентр подземных толков находился в 23 километрах на юго-восток от города Хой. Там проживают порядка 750 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 43 километров.

Ранее сообщалось, что в Албании 15 января произошло землетрясение магнитудой 4,7. По имеющимся данным, эпицентр землетрясения находлся в 23 километрах на северо-восток от столицы Албании, города Тираны, чье население составляет около 374 тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали рано утром 3 января у Курил. Эпицентр располагался в Тихом океане в 128 километрах юго-западнее курильского острова Симушир.