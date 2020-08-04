Число погибших от коронавируса в мире превысило 700 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/beeff188-d6dc-11ea-a93e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/Global Look Press

Число умерших от коронавирусной инфекции нового типа в мире достигло отметки в 700 647, следует из подсчётов Университета Джона Хопкинса.

По данным организации, наибольшее число летальных исходов приходится на Соединённые Штаты — более 156,7 тысячи, Бразилию — более 95,8 тысячи и Мексику — более 48,8 тысячи.

На данный момент коронавирус подтверждён у более чем 18,4 миллиона человек. Наибольшее число заболеваний зафиксировано в США — 4 770 273 случая заражения, Бразилии — 2 801 921, Индии — 1 855 921 и России — 861 423.

Как ранее писал NEWS.ru, в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки (4 августа) от заболевания умерли 11 человек.