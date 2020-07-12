Число инфицированных военных США на юге Японии достигло 66

https://static.news.ru/photo/b61d3f8c-c419-11ea-93ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Staff Sgt. DeJon Williams/Global Look Press

По меньшей мере 66 военнослужащих США, которые дислоцированы в префектуре Окинава на юге Японии, заразились коронавирусной инфекцией.

Власти префектуры получили от американской стороны информацию о заражении одного человека на базе Кэмп-Кинсэр. Также 39 заразившихся военных находятся на авиационной базе Футэмма и ещё 22 — на базе Кэмп-Хансэн.

Как сообщает телеканал NHK, ранее на авиабазе Кадена были выявлены три случая, также один человек получил положительный результат теста на базе Кэмп- Мактьюриус.

По состоянию на воскресенье, 12 июля, в мире коронавирусом заболели более 12,7 млн человек. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,8 млн, на третьем Индия — более 849 тыс.

Ранее власти Окинавы сообщили о выявлении коронавируса у нескольких военнослужащих США, которые дислоцированы на юге Японии. Однако точное число инфицированных не называлось, писал NEWS.ru.