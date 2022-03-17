«Четырёхсотки» бросают вызов роли Турции на Украине

Осторожность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в вопросе приобретения у России нового вооружения вызвала ожесточённую критику со стороны политиков в США. Деликатные высказывания турецкого лидера на фоне глобальной кампании по осуждению кремлёвской политики в отношении Украины были интерпретированы как желание продолжить закупки, в том числе таких продвинутых средств ПВО, как ЗРС С-400. Впрочем, Анкара от своих обязательств в рамках НАТО не уклоняется и даже считает, что в постконфликтный период может оказать Альянсу большую услугу, закрыв потребности восточного фланга в обороне.

Скандал произошёл из-за ремарок Эрдогана, сделанных по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Комментируя тему военно-технического сотрудничества (ВТС) между Анкарой и Москвой, самым громким эпизодом в котором стала сделка по С-400, Эрдоган заметил, что в нынешних условиях говорить о развитии таких контактов преждевременно и что нужно посмотреть, чем закончатся события на Украине.

Американским политикам дипломатичность турецкого лидера не пришлась по душе. Конгрессмен-республиканец Фрэнк Пэллон выразил уверенность , что Эрдоган таким образом по-прежнему испытывает желание покупать боевую технику в России. Из его твита следует, что страна должна либо уважать «ценности НАТО», либо дальше покупать вооружение у Москвы.

Реджеп Тайип Эрдоган Сергей Булкин/NEWS.ru

Ему [Эрдогану] нельзя доверять как союзнику, и США не должны одобрять продажу ему оружия, — отметил законодатель.

Это дополнило серию прозвучавших в последние недели призывов к Турции ужесточить свою политику в отношении России и отказаться от любого рода прагматизма. Глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес на днях в разговоре с греческими журналистами заметил , что без решения «вернуть» С-400 Анкара не сможет получить даже многофункциональных истребителей четвёртого поколения F-16. После того как Турция была исключена из программы F-35 за приобретение С-400, основным рабочим вариантом обновить свой авиапарк для неё была закупка у американской стороны более скромной версии самолёта.

Интерес к Прибалтике

Недавно глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир пояснил , что приобретение новой партии С-400 его страна пока не рассматривает. Для того чтобы поднимать соответствующий вопрос, ситуация на Украине должна нормализоваться, дал понять чиновник, общаясь с прессой в кулуарах дипломатического форума в Анталии. Кроме того, из его заявления следовало, что вопрос о развитии ВТС с Украиной пока тоже находится в замороженном состоянии. Это было необходимо сделать, потому что, как подчеркнул Демир, Киев является такой же стороной конфликта, как и Москва.

В то же время глава Управления оборонной промышленности попытался оправдать давнюю продажу Украине беспилотников Bayraktar.

Наша точка зрения заключается в том, что продукция, которую мы поставляем, становится собственностью этой страны, — отметил чиновник. — Это государство может свободно их использовать.

Однако самое интересное высказывание Демира касалось другого. Чиновник сообщил, что на фоне украинского кризиса спрос на продукцию турецкой оборонной промышленности существенно вырос. По его словам, соседние с Россией государства демонстрируют в эти недели большое беспокойство по поводу собственной безопасности. Он подчеркнул, что в «стадии осознания» необходимости укрепления своего потенциала сейчас находятся прибалтийские государства. Ремарки по поводу восточных членов НАТО стали свидетельством интереса турецких производителей к увеличению присутствия на этом рынке, даже несмотря на то, что насыщение бывших советских республик продвинутым иностранным вооружением тревожит российское руководство.

Гарант безопасности

Претензии к Анкаре по поводу того, что она не уважает ценностей и принципов НАТО, выглядят преувеличением с учётом продолжающейся интенсификации её дипломатических действий на украинском направлении. Совсем не исключено, что именно Турция будет включена в число международных гарантов потенциального соглашения по безопасности между Москвой и Киевом. По крайней мере за эту идею выступают власти Украины, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с обеими сторонами. Из его высказываний следует, что прямые переговоры между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским могут быть организованы также на территории республики.

Комментируя NEWS.ru то, как украинский кризис отразился на отношениях между Анкарой и Вашингтоном, независимый турецкий эксперт Орхан Гафарлы заметил, что о серьёзном улучшении речь не идёт.

Но есть сдвиг. На что рассчитан этот сдвиг и чего ожидают в Америке, неясно. Понятно только то, что на фоне украинского кризиса США не будут серьёзно давить на Турцию, чтобы она прекратила военно-техническое сотрудничество с Россией. А вопрос с С-400 всегда стоял на повестке и будет стоять после этого. Орхан Гафарлы независимый турецкий эксперт независимый турецкий эксперт

Требовать от Эрдогана полностью разорвать те связи, которые существуют между Турцией и Россией, нереально и нерационально, подчеркнул эксперт.

Думаю, Вашингтон прекрасно понимает это. Однако США могут потребовать, чтобы к некоторым санкциям Турция всё-таки подключилась. Впрочем, это уже зависит от политики правительства, — пояснил аналитик.

Пока Анкара не хочет торопиться ни с какими решениями и старается создавать условия для переговоров между Москвой и Киевом, подытожил Гафарлы.