Четыре человека погибли при крушении самолёта в Канаде Четыре человека погибли при крушении самолёта в провинции Онтарио в Канаде

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Небольшой самолёт потерпел крушение в канадской провинции Онтарио. В результате погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал CTV.

По информации СМИ, инцидент произошёл в северо-западной части провинции в удалённой от населённых пунктов местности. Крушение потерпел самолет марки Piper PA-28. Спасатели смогли обнаружить его благодаря установленному на борту транспондеру.

На борту самолёта находились четыре человека. Все они погибли.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Финляндии произошло крушение небольшого самолёта. В результате погиб пилот. ЧП произошло в районе города Ювяскуля. Кроме пилота, других людей на борту не было.