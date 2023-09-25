Чествовавший члена СС Зеленский нарвался на критику союзника Украины Польша потребовала извинений от чествовавшего члена дивизии СС Зеленского

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Варшава требует извинений от Киева и Оттавы после того, как в канадском парламенте чествовали члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку, написал посол Польши в Канаде Витольд Дзельский на своей странице в Twitter (X). На мероприятии присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, его супруга, а также глава канадского правительства Джастин Трюдо. Все они приветствовали эмигрировавшего нациста аплодисментами.

22 сентября руководство Канады и Украины в палате общин овациями приветствовало члена войск СС «Галичина», печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев, — написал Дзельский.

В связи с этим он напомнил, что именно Польша является самым близким союзником Украины. По словам дипломата, сейчас Варшава ожидает извинений.

Фото Зеленского в парламенте Канады ранее опубликовало американское агентство Associated Press. На снимке президент Украины приветствует Хунку, подняв сжатый кулак.

Первая украинская дивизия, иначе именуемая как 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галичина», представляла собой тактическое соединение войск нацистской Германии. Оно было набрано из украинских добровольцев.