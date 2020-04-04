Чешские ветераны возмущены сносом памятника маршалу Коневу в Праге

https://static.news.ru/photo/26a8eefc-7679-11ea-ae2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге вызвал протест чешских ветеранов Второй мировой войны.

Как заявил председатель Комитета участников антигитлеровского Пражского восстания, заместитель главы Чешского союза борцов за свободу Эмил Шнеберг, этот акт является кощунством над памятью павших в боях с нацистами красноармейцев и чешских патриотов.

Это политически мотивированное решение абсолютно безграмотных в истории муниципальных политиков, — цитирует его ТАСС.

По мнению Шнеберга, который лично принимал участие в восстании пражан против немецких оккупантов в 1945 году, если бы Советская армия под командованием маршала Конева не смогла быстро оказать помощь восставшим (преодолев сопротивление миллионной группировки войск нацистов, находившейся в начале мая в Чехии), то Прага была бы разрушена.

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 мая в округе Прага-6. Как писал NEWS.ru, МИД РФ расценивает этот поступок как недружественный шаг, противоречащий договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между двумя странами.