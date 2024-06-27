Черная магия довела министра до тюрьмы на Мальдивах На Мальдивах министра задержали за применение черной магии к президенту

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Полиция задержала на Мальдивах министра окружающей среды Фатимат Шамназ Али Салем, ее подозревают в применении черной магии, сообщает The Stait Times. Правоохранители считают, что чиновница колдовала в отношении президента.

Министра вместе с сообщниками взяли под стражу 23 июня. Подробности задержания не уточняются, аресты прошли в столице страны Мале. В официальных структурах информацию об аресте не подтвердили, но и не опровергли.

По данным The Stait Times, в стране нет уголовного наказания за использование черной магии, но в исламе такие действия расцениваются как тяжкий грех. На Мальдивах большая часть населения считает себя приверженцами ислама суннитского толка.

Ранее сообщалось, что жители Гаити, подвергаемые атакам и гонениям со стороны местных бандитских группировок, ищут спасения и помощи у жрецов вуду. С помощью черной магии кто-то пытается найти похищенных близких, а другие хотят излечить себя или родных от заболеваний, лекарств от которых у них нет.

Местная жительница Шерли Норзеус рассказала, что однажды ее машину с пятью детьми окружили боевики, угрожавшие сжечь ее заживо. По словам женщины, она начала молиться одному из богов культа. Когда Норзеус открыла глаза, бандиты велели ей уезжать. Так она стала мамбо — жрицей вуду. Последователи вуду верят, что оно возродит Гаити.