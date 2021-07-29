Центральной Азии предрекли приток военных инструкторов из Китая

Обострение ситуации в Афганистане может вынудить власти Китая направить в соседние центрально-азиатские страны своих военных советников и инструкторов, чтобы защитить коммерческие проекты. Об этом в разговоре с NEWS.ru сказал профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, сделав оговорку: это максимум, на что может гипотетически пойти Пекин. По словам аналитика, страна сейчас опасается повышать тон в связи с обстановкой в Афганистане, поэтому вмешательства от неё ждать не стоит.

Маслов заявил, что идея Китая сводится к тому, чтобы занять после ухода американцев определённые позиции в области гуманитарной помощи, начать инфраструктурные проекты и тем самым соединить большой транспортный коридор Китай-Пакистан-Афганистан.

Это чисто коммерческая модель, — пояснил собеседник NEWS.ru. — Учитывая рост неконструктивной активности в Афганистане, не думаю, что Китай будет вмешиваться, потому что это приведёт как раз к конфликтной ситуации вокруг КНР, а не вокруг Афганистана.

В связи с этим аналитик уверен, что никаких наёмников из Китая афганская арена не увидит: КНР хочет дистанцироваться от любых военных операций в этом районе. По его словам, «та же история с Центральной Азией»: Россия берёт на себя определённые обязательства по укреплению границы Таджикистана и Афганистана, и этого более чем достаточно. Маслов полагает, что Китай не хочет влезать в эту сферу, потому что у него нет большого опыта.

В лучшем случае всё может ограничиться китайскими советниками, как это было в странах Африки, и китайскими инструкторами, но ни в коем случае не реальными бойцами, которые выполняют за эти страны функции охраны и обороны, — резюмировал собеседник NEWS.ru.

Для охраны своих инфраструктурных проектов за рубежом Китай нередко прибегает к услугам собственных частных охранных компаний (ЧОК), которые состоят из отставных военнослужащих Народно-освободительной армии. Нередко западные исследователи ставят знак тождества между ними и частными военными компаниями (ЧВК), хотя эти форматы имеют различия.

В 2019 году интерес к рынку китайских «наёмников» проявлял создатель скандально известной ЧВК Blackwater Эрик Принс. Бывший неофициальный советник Дональда Трампа предлагал Пекину создать на китайской территории тренировочные лагеря и сформировать собственную частную армию «в стиле Blackwater», однако, как и многие другие задумки Принса, эта идея не была реализована.