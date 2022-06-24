Цена мира: США дадут $400 тысяч тому, кто помирит Ереван и Баку Вашингтон пытается усилить свое влияние в Закавказье путем сближения Баку и Еревана

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Посольство США в Ереване на своем сайте анонсировало конкурс Track II с призовым фондом $400 тысяч. Эти деньги могут достаться тому, кто сможет помирить армян и азербайджанцев. В проекте, рассчитанном на год, смогут принять участие молодежь, журналисты, ученые и другие лидеры общественного мнения. Ключевая цель состязания — «объединить людей по обе стороны конфликта», сказано в аннотации. Но какую цель на самом деле преследуют США, устраивая в Закавказском регионе игры в народную дипломатию и как к подобной инициативе отнеслись в Баку, Ереване и Москве, разбирался NEWS.ru.

Всего США в рамках Track II готовы профинансировать до пяти проектов, которые, предположительно, могут быть запущены уже в октябре этого года. Среди основных целей программы — «изменение общественного восприятия», «создание атмосферы терпимости и углубление взаимопонимания», «понимание текущей ситуации и повышение осведомленности». Одним словом, Вашингтон предлагает народу решить те задачи, с которыми до сих пор не смогли справиться политики и дипломаты.

Правда, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отнеслась к американской идее саркастически.

У меня иногда действия американской дипломатии в последнее время вызывают вопросы об их душевном равновесии. Наш принципиальный подход — любая инициатива, содействующая мирному урегулированию, она прекрасна как инициатива, как сердечный порыв относительно необходимости мира, установления прочного мира и так далее. Но если мы говорим о профессионалах и специалистах, то, на мой взгляд, нельзя скатываться до популизма, все-таки это серьезная, кропотливая работа. И если можно было бы таким образом решать вопросы, то, наверное, не нужна была бы помощь специалистов и профессионалов. Вообще бы, наверное, тогда профессия дипломатов и международных специалистов в сфере права, экономики, юриспруденции и разоружения не понадобилась, — заявила Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга на Смоленской площади.

При этом дипломат подчеркнула, что «искренне верит в силу народной дипломатии, которая должна идти от сердца», а не «выставлением сумм». Однако, по ее словам, раз США так бьются за мир, пускай лучше перестанут заниматься провокациями, которые еще больше обостряют конфликт.

Фото: Министерство иностранных дел РФ Мария Захарова

Американская мечта

В настоящее время Азербайджан и Армения все активнее пытаются наладить отношения друг с другом и выйти на мирный договор, который должен положить конец многолетнему конфликту. Но только вот на деле все куда сложнее. Ереван не перестает требовать особый статус для Карабаха, дабы защитить интересы проживающих там армян, а Баку грозится перейти к практическим действиям, если армянская сторона продолжит гнуть свою линию. Пока стороны не могут разобраться и найти компромиссы, карабахский вопрос стал еще одним полем противостояния Москвы и Запада.

Российская сторона к попыткам Запада подключиться к решению проблем в Закавказье, разумеется, относится скептически, но противостоять миролюбивым порывам Вашингтона не может. Главное, чтобы западные коллеги «помогали реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху, а не вели «геополитические игры», говорят российские дипломаты.

При этом до недавнего времени на роль Москвы никто даже не претендовал. Российская сторона с самого начала находится за штурвалом мирного корабля — именно при ее содействии в ноябре 2020 года закончилась 44-дневная война между Арменией и Азербайджаном и было подписано трехстороннее соглашение. Но западные страны решили посоревноваться с российской стороной и в этом процессе. За последние полгода при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля прошло уже три встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И достигнутые ранее с Москвой договоренности получили свою реализацию именно после этих переговоров. Тем временем Вашингтон наблюдал за этими процессами, а позже решил присоединиться к ним.

Госсекретарь Энтони Блинкен провел беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и предложил помощь США в усилиях по делимитации и демаркации границы, а также призвал к прогрессу в развитии региональных транспортных и коммуникационных связей. Он подчеркнул важность продолжения двустороннего диалога для решения проблем на Южном Кавказе и подтвердил поддержку со стороны США переговоров между президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном при посредничестве Европейского союза, — говорится в заявлении Госдепа, опубликованном 24 мая.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Энтони Блинкен

Американские чиновники периодически посещают Азербайджан и Армению. Так, на прошлой неделе заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид провела в Ереване встречу с Пашиняном. По ее словам, Вашингтон «готов взаимодействовать с Арменией в любом формате», в том числе и в формате Минской группы ОБСЕ, о «похоронах» которой Москва заявила еще пару месяцев назад.

Призываем Армению и Азербайджан к продолжению диалога, активизации дипломатического взаимодействия, поиску комплексных решений всех нерешенных вопросов, связанных с конфликтом и его последствиями. В этих усилиях мы, в том числе как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, готовы и впредь оказывать поддержку Армении и Азербайджану, — отметила Донфрид.

Что говорят в Баку и Ереване?

В Баку же к идее американской стороны отнеслись с безобидным юмором. Подписчики в азербайджанском сегменте Telegram-канала уже начали создавать команды и обсуждать, на что потратят заработанные деньги. Но шутки шутками, а сосуществование армян и азербайджанцев возможно только благодаря взаимному доверию и уважительному отношению народов друг к другу, отметил в беседе с NEWS.ru студент юридического факультета Бакинского государственного университета Руфат Бехбудзаде. По его словам, роль других стран, в частности США, в этом вопросе неоспорима.

США, являясь надежным партнером и партнером как для Азербайджана, так и для Армении, могут успешно реализовать эту инициативу. Молодые люди с оптимизмом оценивают будущее решение этого вопроса, ищут надежного посредника, чье слово имеет вес на мировой арене и сделает все возможное для мирного урегулирования, которое, уверен, просто неизбежно, — говорит Бехбудзаде.

Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Собеседник NEWS.ru отметил, что Азербайджан и Армения — соседние государства и очень близки в вопросе культурных ценностей, поэтому мирная повестка сыграет на руку абсолютно во всех сферах. По его словам, молодежь в Азербайджане понимает это и убеждена, что развитие мира в регионе будет способствовать росту благосостояния Баку и Еревана. Поэтому подобные инициативы вполне могут помочь сблизить народы обеих стран.

При этом в Ереване такая идея вызвала шквал возмущения. Там обеспокоились, почему такой проект в первую очередь запускается именно в Армении, а в Азербайджане или, предположим, в Турции даже не звучат подобные предложения. Многие засомневались в искренности добрых намерений Вашингтона и сочли анонсированный конкурс враждебным по отношению к армянам.

Такие проекты западных коллег и их политика в Закавказье представляют собой антироссийскую и, соответственно, антиармянскую игру в самой же Армении, ведь, как бы там ни было, Ереван является плацдармом Москвы, говорит в беседе с NEWS.ru студент Государственного академического университета гуманитарных наук Григор Григорян.

Американцам и англичанам было выгодно стравить два государства. Во время 44-дневной войны у Азербайджана были все данные о расположении всех армянских воинских частей, которые были переданы им через Турцию, союзника американцев в НАТО. Такой информацией США обладают через свои системы спутниковой разведки. Учитывая, что у власти в Армении находятся люди, настроенные на мир с Турцией и Азербайджаном, американцы будут этому содействовать и дальше, спонсировать различные проекты. И даже строительство железной дороги через Сюник (речь идёт о Зангезурском коридоре, который является пунктом принципиального разногласия Еревана и Баку на пути к подписанию мирного соглашения — NEWS.ru). Все это антироссийская игра в Армении, — объяснил Григорян.

При этом другая часть армянского общества считает, что такая инициатива действительно могла бы помирить народы обеих стран и предотвратить последующие конфликты. Хотя и многолетние раны армян, возникшие во время конфликта с Азербайджаном и Турцией, залечить сложно, важно отметить, что налаживание отношений между странами могут привести к значительному экономическому росту, подчеркнула жительница Еревана, согласившаяся пообщаться с NEWS.ru на условиях анонимности.

Когда я услышала эту новость, у меня возникла дилемма. С одной стороны, я пацифист и выступаю за налаживание отношений между разными народами. Нельзя не отметить, что при улучшении взаимоотношений между этими государствами, может подняться экономика Армении, так как Азербайджан — страна с хорошим источником газа и нефти. С другой же стороны, некоторые раны сложно залечить. У многих людей в ходе военных столкновений погибло очень много родных и близких. Не думаю, что они будут рады хорошим взаимоотношениям с Азербайджаном и Турцией, и я их понимаю. Но мир поспособствует созданию хорошего психического состояния граждан — без ненависти и вражды — и поможет избежать новых конфликтов, — сказала собеседница NEWS.ru.

Кстати говоря, конкурсная практика Вашингтона в Ереване, похоже, стала привычным делом. В конце прошлого года дипломатическое представительство США в Армении объявило открытый конкурс предложений по развитию демократии в стране. Общий объем финансирования тогда составил $400 тысяч. А на заседании армянского кабмина 23 июня было одобрено грантовое соглашение США в $20 млн. Цель — «содействие реформам, направленным на укрепление демократической и экономической стабильности в Армении». Такие порывы американской стороны развить демократию в Армении, конечно, ценны. Однако они направлены в первую очередь на усиление влияния США в Закавказье, что, как показывает практика, не всегда оказывается полезно для стран-реципиентов.