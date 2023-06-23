Китай поддерживает территориальную целостность Украины, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза организации. Он также заявил о необходимости соблюдать цели и принципы устава ООН. Трансляцию заседания ведет сайт организации.
Китай всегда выступал в поддержку суверенитета и территориальной целостности каждой страны. Цели и принципы устава ООН необходимо соблюдать. Легитимные требования о безопасности всех сторон также необходимо учитывать. Любые усилия, которые ведут к мирному урегулированию кризиса, нужно поддержать, — сказал представитель КНР.
Китай продолжит работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в разрешении украинского конфликта, заверил он. Гэн Шуан призвал мировое сообщество воздержаться от эскалации на Украине.
Замгенсека ООН Розмари ДиКарло на этом же заседании сообщила, что с последнего брифинга Совбеза конфликт стал более «флюидным и непредсказуемым», ракетные обстрелы в мае усилились втрое, а перспективы мира «предельно туманны». С начала боевых действий на Украине убиты 9083 человека, 15 779 — ранены, рассказала она.