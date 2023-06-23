«Цели устава ООН необходимо соблюдать»: Китай поддержал целостность Украины Зампостпреда КНР Шуан: Китай поддерживает территориальную целостность Украины

Фото: Cia Pak/UN Photo/Global Look Press

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан

Китай поддерживает территориальную целостность Украины, заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза организации. Он также заявил о необходимости соблюдать цели и принципы устава ООН. Трансляцию заседания ведет сайт организации.

Китай всегда выступал в поддержку суверенитета и территориальной целостности каждой страны. Цели и принципы устава ООН необходимо соблюдать. Легитимные требования о безопасности всех сторон также необходимо учитывать. Любые усилия, которые ведут к мирному урегулированию кризиса, нужно поддержать, — сказал представитель КНР.

Китай продолжит работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в разрешении украинского конфликта, заверил он. Гэн Шуан призвал мировое сообщество воздержаться от эскалации на Украине.

Замгенсека ООН Розмари ДиКарло на этом же заседании сообщила, что с последнего брифинга Совбеза конфликт стал более «флюидным и непредсказуемым», ракетные обстрелы в мае усилились втрое, а перспективы мира «предельно туманны». С начала боевых действий на Украине убиты 9083 человека, 15 779 — ранены, рассказала она.