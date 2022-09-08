CBC: генсеком НАТО может стать этническая украинка Канал CBC утверждает, что генсеком НАТО может стать этническая украинка из Канады Христя Фриланд

Фото: nato/flickr.com

На пост генсека НАТО рассматривается кандидатура вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд, сообщает телеканал CBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Альянса. Она является этнической украинкой, сообщают СМИ.

Есть несколько высококвалифицированных женщин, которые могли бы быть очень хорошими кандидатами. Кажется, есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим (генсекретарем), — говорится в сообщении.

Отмечается, что Фриланд находится среди тех женщин, которые могли бы стать сильными кандидатами на должность. По меньшей мере четыре источника из Брюсселя, Вашингтона и Оттавы утверждают, что Фриланд упоминалась в международных кругах как возможная преемница Столтенберга. Отмечается, что ее знание русского языка и особенностей «работы Кремля» стало бы большим преимуществом.

Ранее сообщалось, что страны НАТО продлили мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга до 30 сентября 2023 года из-за ситуации на Украине. Его полномочия истекали 30 сентября 2022 года, после чего он хотел занять пост главы ЦБ Норвегии.

Столтенберг окончил экономический факультет Университета Осло в 1987 году. Он является генеральным секретарём НАТО с 2014 года. До должности генсека НАТО он был партийным лидером Лейбористской партии Норвегии, а также находился на посту премьер-министра, министра финансов и министра бизнеса и энергетики страны.