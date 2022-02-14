«Будет исполнять роль Гитлера»: Пригожин назвал Зеленского врагом Украины

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru прокомментировал нагнетание атмосферы войны в украинских СМИ. Он признался, что считает президента Украины Владимира Зеленского главным врагом своей же страны и «дураком, трусливым засранцем, который не может пойти на компромисс, потому что он ручной». По мнению Пригожина, в случае эскалации конфликта и начала реальных боевых действий лидер Украины «будет исполнять роль Гитлера» и «вся кровь будет на нём».

Мы имеем дело с варварами, которые не мира хотят, а хотят войны. Наше руководство точно не хочет никаких военных действий. Зеленский для меня просто дурак, трусливый засранец. Это моё личное мнение. Нет врага хуже, чем гражданин, который привёл свою страну к таким последствиям, — высказался Иосиф Пригожин.

Продюсер выразил мнение, что Владимир Зеленский в настоящее время не может пойти на компромисс, так как «он ручной» и «не в состоянии самостоятельно найти решение, которое могло бы действительно повлиять на благоразумный выход из острой ситуации».

Он понимает, что сейчас надо пугать, пугать, но войны не хочет. Потому что на нём будет вся кровь. Сколько бы они ни обвиняли руководство России, гибель людей будет на Зеленском. Он будет крайний, он будет исполнять роль Гитлера, — отметил Пригожин.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что олигархи и члены их семей, покинувшие Украину на фоне эскалации вокруг возможной войны с Россией и паники в СМИ по этому поводу, сами вынесли себе приговор.

Только за 13 февраля с украинской территории вылетело около 20 чартеров и частных самолётов. Как отмечается, Украину уже покинули частные самолёты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. Сообщается, что этот борт должен был вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнёров Абрамовича. Из страны также сбежали не менее восьми бизнесменов, среди которых были депутаты Верховной рады Украины.