«Будет другая война»: Литовкин о шагах РФ при вторжении Запада в Донбасс

Спецоперация российских войск в Донбассе направлена на борьбу с фашизмом, который процветает на Украине, сказал NEWS.ru ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин. Он отметил, что в случае вмешательства внешних сил Россия ответит серьёзно, а это, по сути, может означать начало ядерной войны. При этом собеседник упомянул, что РФ не будет воевать со странами Запада, а будет уничтожать «центры принятия решений​».

Мы боремся против фашистского государства, которое ставит Россию главным своим врагом и противником, мотивируя это исключительно представлением определённой группы украинцев о русском народе, с которым по идее мы единое целое, потому что без Москвы и Владивостока не было бы Киева, — сказал Литовкин.

Он напомнил об обращении Владимира Путина к россиянам, в котором президент предупредил, что если внешние силы вмешаются в этот конфликт, то РФ ответит «очень серьёзно».

Серьёзно — это значит начало ядерной войны. И собственно, все доктринальные документы, которые были в последнее время озвучены, они предполагают, что Россия не будет воевать со странами Запада, с НАТО, будет уничтожать сразу центры принятия решений, то есть Вашингтон, Брюссель, Париж, Берлин. Если Запад вмешается, то ситуация выйдет совсем на другой уровень, это будет совсем другая война, и про Украину тогда никто никогда не вспомнит, — подытожил Литовкин.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

В Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны вооружённых сил Украины подавлены, а украинские погрансилы не оказывают сопротивления. Военная спецоперация России на Украине не угрожает мирным жителям.