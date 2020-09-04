Брюссель ужесточит санкции, если Лукашенко не отреагирует на требования ЕС

https://static.news.ru/photo/ec83ae04-ef74-11ea-ae53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Евросоюз намерен ужесточить санкции против Белоруссии, если президент страны Александр Лукашенко не отреагирует на его требования. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Как сообщил Масс в интервью газете Bild am Sonntag, в числе требований Брюсселя к властям Белоруссии — переговоры с оппозицией, новые выборы и прекращение насилия против демонстрантов. Он также напомнил, что ЕС не признал выборов в Белоруссии.

Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции, — сообщил Масс.

Как писал NEWS.ru, министры иностранных дел ЕС подтвердили непризнание президентских выборов в Белоруссии и призвали Минск к переговорам с оппозицией. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он добавил, что санкции в отношении республики будут введены «как можно раньше». Однако при этом отметил, что чёрный список пока не утверждён.