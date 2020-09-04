Брюссель ужесточит санкции, если Лукашенко не отреагирует на требования ЕС

Евросоюз намерен ужесточить санкции против Белоруссии, если президент страны Александр Лукашенко не отреагирует на его требования. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Как сообщил Масс в
Если Лукашенко не отреагирует, то будут введены новые санкции, — сообщил Масс.
Как писал NEWS.ru, министры иностранных дел ЕС подтвердили непризнание президентских выборов в Белоруссии и призвали Минск к переговорам с оппозицией. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он добавил, что санкции в отношении республики будут введены «как можно раньше». Однако при этом отметил, что чёрный список пока не утверждён.
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