Брюссель продолжает размышлять о европейских перспективах Украины

Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны — кандидата на вступление в Евросоюз. В документе осуждается российская военная операция в этой стране, содержится призыв к новым санкциям против России. Двумя днями ранее Владимир Зеленский подписал заявление на членство Украины в ЕС, которое киевские власти назвали историческим документом. В своём видеообращении украинский президент призвал Евросоюз немедленно принять Украину в ЕС. Перспективы этого принятия лидеры стран сообщества обсудят на саммите, который состоится 10−11 марта в Париже. Насколько быстро Брюссель может принять в свои ряды Киев и в чём это поможет украинскому государству — в материале NEWS.ru.

Несмотря на то что резолюция Европарламента не имеет обязательной силы, её поддержало большинство парламентских фракций. За неё проголосовали 637 депутатов, против 13 и 26 воздержались. Призыв к Брюсселю с просьбой принять Украину в ЕС теперь выглядит убедительно. Теперь документ направлен будет институтам Евросоюза, уполномоченным принимать соответствующее решение, и всем странам — членам ЕС.

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Процесс принятия Украины в Евросоюз может оказаться не столь быстрым, как на это рассчитывают в Киеве. Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова в беседе с NEWS.ru напомнила, что пока речь идёт только о предоставлении Украине статуса кандидата.

Кандидатами в ЕС остаются Турция и ряд балканских стран. Это только первая ступень, на которую Украина пока ещё даже не встала. Некоторые страны ЕС призывают немедленно предоставить статус кандидата Украине, другие, напротив, говорят, что в нынешних обстоятельствах нельзя так быстро принимать решение. Это больше политическая поддержка Украины, — убеждена эксперт.

В то же время процедура вступления Украины в ЕС начата, и в Киеве надеются, что она пройдёт по новым ускоренным правилам. Пойдёт ли ЕС на исключение в данном случае ещё непонятно, но активность, с которой европейские дипломаты и политики взялись за решение вопроса, уже носит чрезвычайный характер. На это обратил внимание NEWS.ru политолог, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин.

Европейская бюрократия всегда отличалась неторопливостью, присущей комфортной жизни. Давайте понаблюдаем её сейчас: они действуют как на фронте. Ночью обсуждают — днём выносят решение и выносят новый пакет. Невероятная консолидация. И овации Зеленскому — это не имитация, это их серьёзная поддержка, — сказал собеседник интернет-издания.

Согласно процедуре вступления в ЕС, первой на подачу официальной заявки страны реагирует Европейская комиссия, которая проводит переговоры с кандидатом о соответствии критериям. В случае одобрения заявка рассматривается на саммите лидеров всех стран ЕС, и они должны предоставить статус страны-кандидата только единогласным решением. Затем наступают переговоры о наиболее проблемных сферах жизни страны-кандидата. После этого Еврокомиссия должна дать положительную оценку результатам всех определенных на переговорах условий. Затем вопрос обсуждается на саммите ЕС, при этом все члены сообщества должны единогласно проголосовать за вступление страны. Только после этого кандидат становится полноправным членом ЕС.

Опыт вступления в ЕС других стран показывает, что на всю эту процедуру уходит несколько лет. Но наблюдатели не исключают «украинского прецедента», когда стану могут принять по ускоренному варианту, слишком серьёзную поддержку сейчас Брюссель оказывает Киеву.

При этом российские политики считают , что вопрос вступления Украины в ЕС имеет исключительно политическое значение для обеих сторон и не имеет отношения к проблемам стратегической безопасности России, поскольку ЕС не является военно-политическим блоком. Политолог Александр Жилин не согласен с таким подходом к проблеме. На его взгляд, Украина и её западные партнёры конструируют схему взаимоотношений, лишь формально исключающую помощь военно-политических блоков.

НАТО, конечно, в этой схеме как бы ни при чём. Но все члены ЕС (и НАТО одновременно) вооружают Украину, преподнося это как свою инициативу, на которую они имеют право. Польша поставит самолёты, Бельгия — средства ПВО и так далее. Финансовую нагрузку они при этом распределяют между собой, а у России есть только один свой бюджет, — отметил политолог.

По словам Александра Жилина, современная реальность не предполагает использование армии в стандартах Второй мировой войны. Определяющими факторами для успешного ведения боевых действий стали не количество ракет, танков и боеприпасов, а экономическая мощь страны, жизненный уровень населения, технологические возможности, отметил эксперт, подчеркнув при этом, что теперь российской армии противостоит Евросоюз, располагающий всеми перечисленными факторами.

Одним из условий российско-украинского урегулирования остаётся требование о нейтральном статусе Украины. Но благодаря Евросоюзу Киев сможет пойти по пути таких нейтральных стран, как Швеция, Финляндия и Австрия. Членство в ЕС замещает для этих стран участие в военно-политических блоках, отметила политолог Татьяна Романова в беседе с NEWS.ru.

Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com/Global Look Press

Принадлежность к Евросоюзу даёт определённый статус безопасности, хотя он и не имеет характер военной организации. Но ещё это и доступ к большим финансовым ресурсам как Евросоюза, так и частных. Участие в Евросоюзе — это прогнозируемое развитие с точки зрения экономики, политики, права, что, естественно, улучшает инвестиционный климат стран, входящих в сообщество, — заключала эксперт.

Европейские страны демонстрируют украинским властям свою поддержку главным образом на словах, подчеркнул в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин.

Мы же ещё недавно наблюдали, как в срочном порядке главы европейских стран выводили с Украины своих военных советников и дипломатические корпуса. Экстренная подача заявки Киевом для вступления в ЕС — это блеф. Для вступления в это сообщество нужно соответствовать копенгагенским критериям , согласно которым к будущему члену ЕС предъявляется целый ряд требований. В целом этим критериям Украина не соответствует. Олег Охошин старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН

Но ощущение безопасности Украина, если она вступит в ЕС, в итоге получит, добавил политолог Охошин.

Во время боевых действий, как утверждают военные специалисты, сражающимся людям для успеха крайне необходим высокий моральный дух. Очевидно, что украинские власти пытаются использовать свою инициативу по вступлению в Евросоюз в качестве именно такого фактора. Насколько эффект от него окажется долгосрочным, это уже зависит от процесса прохождения заявки Киева в инстанциях сообщества.