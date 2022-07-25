«Бросает на верную смерть»: в Херсонской области раскритиковали Зеленского В администрации Херсонской области раскритиковали Зеленского за смерти украинских солдат

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что правящий режим президента Украины Владимира Зеленского «бездумно бросает людей на верную смерть». По словам политика, Киев специально нагнетает обстановку в области, чтобы получить больше финансовой помощи от Запада. Он привёл в пример очередную провальную попытку наступления на регион, пишет РИА Новости.

Режим Владимира Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть, — рассказал Стремоусов.

Он также назвал «фантазиями» слова о том, что Херсонская область вернётся под контроль Украины. Он указал на то, что Киев не провёл ни одного удачного прорыва.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков ранее заявил, что украинские вооруженные формирования в силу слабого морально-психологического состояния выходят из-под контроля Киева и отказываются воевать. Он привёл в пример отказ бойцов 100-й бригады теробороны города Луцк Волынской области участвовать в боевых действиях. Специалист назвал действия мобилизованных сил «бунтом», который свидетельствует об отчаянии людей. Он добавил, что подобные инциденты являются «серьёзным звонком» для киевских властей.