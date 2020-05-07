Брижит Бардо будут судить за расистские высказывания

https://static.news.ru/photo/cda93b08-9078-11ea-9e84-fa163e074e61_660.jpg Бриджит Бардо Фото: AP/ТАСС

Французской актрисе Брижит Бардо предстоит ответить за расистские высказывания в отношении жителей острова Реюньон. Судебное заседание должно состояться в июне.

На актрису пожаловался префект Реюньона. По его словам, Бардо оскорбила островитян, назвав их «выродившимся народом», до сих пор придерживающимся «дикарских традиций».

В частности, актриса осудила жителей острова за соблюдение древних обычаев, в ходе которых практикуется жестокое обращение с животными. В прокуратуре Парижа заявили, что общественная деятельность актрисы в сфере защиты фауны не оправдывает её высказываний, сообщает издание Le Parisien.

Ранее NEWS.ru писал, что Фонд Брижит Бардо раскритиковал французского спортсмена Биксанта Ларральда, который во время застолья откусил голову живому петуху. Юристы организации пригрозили подать на него в суд.