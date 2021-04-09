Британскую армию перевели в режим повышенной готовности из-за РФ

https://static.news.ru/photo/45516288-997a-11eb-b8b5-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Армия Великобритании перешла в режим повышенной готовности из-за передвижений российских войск у границы Украины.

Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на источники в правительстве.

Агрессивные передвижения российских войск у границ Украины вызвали озабоченность в Министерстве обороны. Ситуация постоянно отслеживается. Я бы охарактеризовал её как нарастающий кризис, — отметил собеседник издания.

О «растущем беспокойстве» изданию также рассказали в военном командовании страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе и манёвры ВС РФ вблизи границ с Украиной. Официальный Берлин потребовал свернуть якобы возросшее военное присутствие РФ на западных рубежах. В ответ Путин заявил, что Россия вольна передвигать войска по стране на своё усмотрение.