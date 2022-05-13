Британское издание заявило об успехе России после турне Лаврова Rai Al Youm: итог турне Лаврова в Оман и Алжир стал большим достижением для России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди (слева направо) / Фото Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Итоги визитов министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Алжир и Оман обернулись большим достижением для Москвы. Об этом сообщило британское издание Rai Al Youm. В публикации отмечается, что Россия восстанавливает своё влияние в арабском регионе.

В материале говорится, что лидеры двух государств — президент Абдельмаджид Теббун и султан Хейсам Бен Тарек Аль Саид — в ходе встреч с российским министром подтвердили нацеленность на продолжение координации работы в формате ОПЕК+. Это не даст западным странам получить замену энергоносителям, закупаемым у Москвы.

Также оба государства продемонстрировали крайне сдержанную позицию в оценке спецоперации России на Украине.

Россия восстанавливает свое влияние в арабском регионе. Это большое достижение для российской дипломатии, которая исторически поддерживала арабов и пыталась решить их проблемы, — отметило издание.

Также Rai Al Youm подчеркнуло, что политика РФ в отношении Ближнего Востока радикально отличается от позиции США и стран Евросоюза. Последние выстраивают отношения с арабами в колониальной манере, что не идёт на пользу двусторонним отношениям.

Сам Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в Алжир заявил, что Евросоюз уже не имеет своей внешней политики и должность главы европейской дипломатии может быть вскоре упразднена из-за того, что ЕС «целиком солидаризируется» с теми подходами, которые навязывают США. Он подчеркнул, что Жозепу Боррелю, занимающему эту должность, необходимо помнить, что он является «главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе».