Британский телеканал ITV показал фильм о российской точке зрения на СВО

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Британский телеканал ITV не стал снимать с эфира документальный фильм Ukraine’s War: The Other Side, в котором демонстрируется российская точка зрения на происходящее на Украине, сообщает Daily Mail. Представители телеканала подчеркнули, что этот фильм представляет жителям Великобритании возможность самим увидеть, как живется в новых регионах России. Авторы картины уверяют, что она создана без политических задумок.

Автором фильма выступил британский журналист Шон Ланган, который посетил новые территории РФ в сопровождении координатора из Министерства иностранных дел России. В рекламных описаниях фильма утверждается, что он показывает «сокрытую и недоступную» сторону украинского конфликта. Помимо показа жизни на новых территориях, Ланган также побеседовал с российскими военнослужащими. Они рассказали ему о своем отношении к специальной военной операции.

Тщательно изучите российскую историю, и вы поймете, что Россия никогда не хотела войны. Русские не нападают, русские на самом деле заканчивают войны, — заявил один из военнослужащих, побеседовавших с Ланганом.

Журналисты отмечают, что данный фильм подвергся критике со стороны общественности. Критики утверждают, что лента Лангана может использоваться противниками Запада в их «войне в социальных сетях».

Как сообщалось ранее, глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев направил в Белый дом запрос на проведение интервью с президентом США Джо Байденом. Таким образом он хочет продолжить диалог между Москвой и Вашингтоном, начавшийся после интервью Владимира Путина бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону.