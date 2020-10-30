Британский предприниматель планирует начать добычу алмазов из неба

Предприниматель из Великобритании Дейл Винс планирует создать экологически чистое производство по синтезированию алмазов.
Для создания драгоценных камней его заводу потребуются углекислый газ из окружающей атмосферы, ветер, солнечная энергия и собранная из осадков вода.
Создание алмазов из ничего, кроме неба, из воздуха, которым мы дышим, — это волшебная, вызывающая воспоминания идея, это современная алхимия. Нам не нужно добывать алмазы на земле, мы можем добывать их на небе, — отметил бизнесмен.
Производство будет открыто в Глостершире. Используемые на заводе технологии позволят получить алмаз, который по своей структуре не будет отличаться от тех, которые добываются традиционным способом, уверен Винс, пишет The Guardian.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российская компания АЛРОСА продолжает работу по добыче алмазов в условиях пандемии коронавируса.