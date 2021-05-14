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Британский патрульный корабль вошёл в Чёрное море

12:47, 16 мая 2021
Фото: royalnavy.mod.uk

Британский патрульный корабль «Трент» засекли в Чёрном море. Силы Черноморского флота следят за действиями иностранного судна. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля «Трент» ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Чёрного моря, — говорится в сообщении ведомства.

Британское судно вошло в акваторию Чёрного моря 16 мая. Время нахождения кораблей нечерноморских стран, согласно Конвенции Монтрё, ограничено 21 сутками.

Ранее читатели британской газеты The Times оценили намерение властей отправить в Чёрное море военные корабли в качестве поддержки для Украины.

Идею отправки британских кораблей в Чёрное море прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он порекомендовал властям Соединённого Королевства сэкономить на военной помощи Украине.

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