Британский патрульный корабль вошёл в Чёрное море

Британский патрульный корабль «Трент» засекли в Чёрном море. Силы Черноморского флота следят за действиями иностранного судна. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля «Трент» ВМС Великобритании, зашедшего в акваторию Чёрного моря, — говорится в сообщении ведомства.
Британское судно вошло в акваторию Чёрного моря 16 мая. Время нахождения кораблей нечерноморских стран, согласно Конвенции Монтрё, ограничено 21 сутками.
Ранее читатели британской газеты The Times оценили намерение властей отправить в Чёрное море военные корабли в качестве поддержки для Украины.
Идею отправки британских кораблей в Чёрное море прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он порекомендовал властям Соединённого Королевства сэкономить на военной помощи Украине.