Британский патрульный корабль вошёл в Чёрное море

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Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани впервые посетит Украину после нормализации отношений с государством. Об этом сообщает ТАСС.

Так, он проведёт в Киеве 16 и 17 мая. На это время у него запланированы двусторонние встречи с представителями законодательной и исполнительной властей Украины, в ходе которых они обсудят грузино-украинские...