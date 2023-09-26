Британский эксперт по крокодилам снимал на видео пытки и убийства собак

Верховный суд Австралии выдвинул более десяти обвинений в отношении британского эксперта по крокодилам Адама Бриттона по делу об издевательствах, изнасилованиях и убийствах собак, пишет издание Mirror. Обвиняемый сознался в 39 эпизодах убийств, которые записывал на видео и продавал записи посредством мессенджера.

Издание называет содеянное им «садистским буйством», которым Бриттон занимался с 2014 года. Полиция задержала мужчину в апреле 2022 года.

По данным Mirror, 25 сентября Бриттон также признал свою вину в четырех эпизодах, связанных с доступом и распространению материалов, содержащих жестокое обращение с детьми.

Обвиняемый снимал жестокие сцены с собаками, которых называл «игрушками для утех», в одном из грузовых контейнеров на своей территории. В нем также хранилась аппаратура для съемок этих сцен. Он распространял эти видео под анонимным именем в мессенджере.

Верховный судья Майкл Грант назвал охарактеризовал представленные суду материалы по этому делу словами «гротескная жестокость», которая может вызвать «нервный шок» и настоял на том, чтобы фотографы и журналисты покинули зал перед тем, как будут зачитываться обвинения.

Полиция изъяла у Бриттона 44 предмета , которые он использовал для совершения преступления. Это были компьютеры, смартфоны, карты памяти, принадлежности для животных, орудия убийств и секс-игрушки. Также во время обысков в его ноутбуке были обнаружены не менее 15 файлов с контентом о жестоком обращении с детьми. На время следствия мужчину заключили под стражу, где он пробудет до 13 декабря, после чего суд вынесет ему приговор.

Ранее в городе Харцызске в ДНР неизвестный в маске ночью прострелил собаке голову из арбалета. Это произошло в центре города на глазах у местного жителя, который в этот момент стоял на балконе. Молодой человек побежал на улицу, но стрелка там уже не было, как и собаки. Однако вскоре раненую собаку отыскали, оказалось, что ее привезли из соседнего города и бросили на улице. Арбалетчика-живодера разыскивает полиция.