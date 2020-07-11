Британские педофилы пытаются добиться уравнения в правах с ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/4381d82e-c37a-11ea-bc6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diogo Baptista/Keystone Press Agency/Global Look Press

Педофилы в Великобритании пытаются реабилитировать своё пристрастие в глазах общественности и встать в один ряд с представителями ЛГБТ-сообщества. Себя они называют «людьми, увлечёнными малолетними» (Minor-Attracted Persons/MAPs) избегая негативных ассоциаций с термином педофил.

The Mail on Sunday пишет , что в Сети ежедневно создаётся множество контента, рассказывающего об известных насильниках в положительном контексте. Они регистрируются в соцсетях под вымышленными именами и ставят вместо своих фотографий персонажей из мультиков. При этом открыто указывают возраст тех, к кому их влечёт — в отдельных случаях это дети от двух до семи лет.

Более того, педофилы активно пытаются добиться признания своих прав со стороны общественности. По их мнению, воспринимать «мэпсов» нужно наравне с ЛГБТ-сообществом, так как они также выступают за движение общества к сексуальной свободе. Представители ЛГБТ-сообщества, в свою очередь, пытаются от педофилов открестится и подвергают их осуждению.

Они — дьявольская группа нелюдей. Убежища в ЛГБТ-сообществе им не найти. Мы полностью отвергаем их бредовые и злые помыслы, — заявил Отеп Шамайя, один из активистов кампании, борющейся за права геев.

Пропедофильская кампания в Великобритании берёт начало в 70-х годах, когда организация под названием «Обмен информацией по педофилии» отделилась от движения Gay Liberation Front (GLF) — «Фронт освобождения геев». Одним из ключевых моментов, за которые боролась организация, было снижение возраста согласия на секс до четырёх лет. В 80-е организацию запретили, но её активисты перебрались в Интернет. Периодически они умудряются даже заручиться поддержкой научного сообщества.

Самым известным педофил-активист является 75-летний Том О'Кэрролл. Он регулярно выкладывает ролики в YouTube и посты на Wordpress, в которых, в частности, рассказывает, что сексуальные отношения между взрослым и малолетним "так же естественны, как отношения матери с ребёнком".

После публикаций в The Mail on Sunday YouTube удалил некоторые ролики О'Кэрролла и усилил защиту для маленьких зрителей. Дети не редко наталкивались на его видео, потому что в них присутствуют мультперсонажи. Wordpress, в свою очередь, заморозил три аккаунта, которые вёл педофил-активист.

Ранее NEWS.ru писал, что в США апелляционный суд принял решение освободить из тюрьмы педофила Питера Мэллори, которого приговорили к тысяче лет заключения. Мужчину обвинили в хранении порно с участием детей, вторжении в частную жизнь и фальсификации доказательств.