Британские истребители дважды за неделю вылетали на перехват самолётов РФ

Истребители ВВС Великобритании дважды за прошедшую недели вылетали в район Балтийского моря со своих баз в Литве на перехват российских самолётов.
Об этом
2 июня, как писал NEWS.ru, британские самолёты также вылетели с авиабазы Шауляй на перехват Ил-20. Это был первый боевой вылет для лётчиков, заступивших на дежурство накануне, 1 июня.
Истребители ВВС Великобритании, базирующиеся в Литве на ротационной основе, являются частью миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских государств.
Добавьте наши новости в избранные источники