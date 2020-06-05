Мир

Британские истребители дважды за неделю вылетали на перехват самолётов РФ

19:00, 05 июня 2020
Фото: Wikimedia

Истребители ВВС Великобритании дважды за прошедшую недели вылетали в район Балтийского моря со своих баз в Литве на перехват российских самолётов.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на командование королевских ВВС. 4 июня истребители Typhoon поднимались в воздух, чтобы перехватить самолёт-разведчик Ил-20 и два истребителя сопровождения Су-27.

2 июня, как писал NEWS.ru, британские самолёты также вылетели с авиабазы Шауляй на перехват Ил-20. Это был первый боевой вылет для лётчиков, заступивших на дежурство накануне, 1 июня.

Истребители ВВС Великобритании, базирующиеся в Литве на ротационной основе, являются частью миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских государств.

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