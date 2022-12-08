Британец обвинил украинского беженца в изнасиловании Daily Mail: британец обвинил украинского беженца в изнасиловании

Фото: pixabay.com

Житель Бирмингема заявил в полицию о попытке изнасилования со стороны украинского беженца, которого он приютил на фоне спецоперации, пишет газета Daily Mail. Правоохранительные органы в ходе следственных мероприятий не смогли найти доказательств содеянного и отпустили гражданина Украины. В полиции добавили, что британец находился в момент предполагаемого преступления в состоянии алкогольного опьянения и не смог детально вспомнить инцидент.

По словам британца из Бирмингема, после начала спецоперации на Украине он решил предоставить жилье беженцам. Несколько недель спустя он якобы подверг сексуальному насилию хозяина жилья в его собственной постели, — сказано в публикации.

В материале издание при этом говорится, что полицейские отказались проводить экспертизу синяков на конечностях и ягодицах.

Польские наемники изнасиловали в подконтрольном Киеву Николаеве двух местных девушек. Городская полиция возбуждать уголовные дела отказалась, сославшись на указание из Киева, ранее сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на активиста николаевского подполья. Подпольщик рассказал агентству, что полиция получила указание из Киева не замечать действия союзников, поскольку они воюют на стороне украинского режима. Польские наемники этим пользуются, пьют и беспредельничают в городе, добавил он.