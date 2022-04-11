Боррель заявил, что в ближайшие дни конфликт на Украине усилится

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в скором времени последует усиление конфликта на Украине, пишет Reuters. Он также отметил, что главы стран ЕС приступили к обсуждению темы введения дальнейших санкционных ограничений и помощи украинским мирным жителям.

Санкции всё время обсуждаются. Мы с коллегами обсудим, каковы будут дальнейшие шаги, — заявил Боррель.

Глава евродипломатии рассказал о поездке в Киев совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам Борреля, он стал «свидетелем жестокой агрессии» против мирных граждан Украины.

Мы также обсудим, как мы можем лучше поддержать Украину и Международный уголовный суд, — добавил он.

Ранее Боррель заявил о необходимости ускорить поставки оружия на Украину. По его словам, Россия намерена «сбить боевой дух» украинских бойцов, лишив их боеспособности, в связи с чем вопрос о поставках оружия необходимо решить в сжатые сроки. Кроме того, он сравнил важность поставок оружия с введением санкций. По Словам Борреля, Украине «необходимо вооружение», так как именно с его помощью определится исход конфликта, а не за счёт санкционных ограничений.