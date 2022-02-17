Бородай не исключил наступления ВСУ в Донбассе «в ближайшие дни»

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут начать наступательную операцию в Донбассе «в ближайшие дни или через несколько недель» после обстрела территории самопровозглашённых ЛНР и ДНР 17 февраля, заявил NEWS.ru депутат Госдумы (ГД), экс-премьер ДНР Александр Бородай. Парламентарий заявил, что с утра 17 февраля обстрелу подвергаются Донецк и Горловка.

Вполне возможно, что это артподготовка. Не исключено наступление [ВСУ на Донбасс]. Они же обещали вторжение русских на Украину, вот они начали артподготовку со своей стороны. Под обстрелом Донецк, Горловка и другие населённые пункты. Пока точных данных о жертвах нет, но обстрел довольной интенсивный, они вполне могут быть. Наступление может начаться в ближайшие дни или через несколько недель. Таких массированных обстрелов не было довольно давно, несколько месяцев. Учитывая обещания американцев, мы вполне допускаем, что они дали команду, чтобы всё началось, — добавил Бородай.

По данным ДНР, с начала суток украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В частности, были обстреляны из гранатомётов и стрелкового оружия сёла Петровское и Новоласпа, огонь также вёлся в направлении сёл Коминтерново и Октябрь. Ранее военные ДНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков. Информации о пострадавших и разрушенных объектах инфраструктуры пока не поступало.

Аналогичные сообщения приходят из самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР). Народная милиция ЛНР утром заявила о существенном обострении обстановки на линии боевого соприкосновения с ВСУ. ВСУ несколько раз с начала суток обстреляли населённые пункты ЛНР, применяя крупнокалиберные миномёты и пулемёты. Данных о пострадавших и о повреждении гражданских объектов в ЛНР нет.

Кроме того, по данным разведки ДНР, киевские силовики планируют высадку морского десанта для захвата её территорий у побережья Азовского моря. Для десантирования будут использованы катера, переданные Украине США в рамках военной помощи.