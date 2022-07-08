Болсонару оценил санкции США и ЕС против России Президент Бразилии Болсонару счёл санкции США и ЕС против России несработавшими

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Жаир Болсонару

Введённые против России санкции США и Европы не сработали. Такое мнение высказал президент Бразилии Жаир Болсонару в своём видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

Экономические барьеры, которые США и Европа ввели против России, не сработали, — сказал Болсонару.

Он также отметил, что имеет собственную «уравновешенную» позицию в отношении России, что позволило ему приобретать там удобрения, необходимые для сельскохозяйственного сектора страны.

В конце июня президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару обсудили проблемы международной продовольственной безопасности. Путин, в частности, рассказал, что Россия сохраняет свою приверженность тому, чтобы на беспрерывной основе продолжать поставки удобрений в Бразилию. Он также указал на важность восстановления частично разрушенной европейскими санкциями свободной торговли удобрениями и продовольствием по всему миру.

Лидеры условились продолжать и развивать двусторонние контакты.