Болсонару наложил вето на обязательное ношение масок в тюрьмах

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Распоряжением президента Бразилии Жаир Болсонару аннулируется статья, устанавливающая «обязательное использование индивидуальных защитных масок в пенитенциарных учреждениях».

Как сообщает РИА Новости, при этом теряет свою силу обязанность размещать в тюрьмах информационные таблички по правильному ношению масок, а также требование, ограничивающее присутствие максимального числа людей в одном месте.

Это очередной шаг Болсонару по борьбе с обязательным ношением масок на фоне пандемии. Ранее он добился отмены постановления о ношении маски для себя, а потом наложил вето на обязательное использование масок в государственных органах, а также в коммерческих, промышленных, религиозных учреждениях и других закрытых местах, где собираются люди.

Как писал NEWS.ru, президент Бразилии неоднократно ставил под сомнение угрозу, которую несёт в себе коронавирусная инфекция. Он утверждал, что экономические последствия карантинных мер окажут на государство гораздо более негативное влияние. Политик предупреждал, что более жёсткие меры социальной изоляции из-за пандемии коронавируса сломают страну. Он пояснял, что денежных средств на зарплаты работникам государственного сектора хватать не будет.

В марте бразильский лидер заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь «небольшим гриппом». За несколько месяцев эпидемии в стране из-за разногласий с ним по поводу борьбы с распространением COVID-19 свои должности покинули два министра. В настоящее время обязанности главы Минздрава исполняет генерал ВС Эдуарду Пазуэлу, не имеющий образования в сфере медицины.

На сегодняшний день в Бразилии выявлено 1 613 351 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 65 120 человек.