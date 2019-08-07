https://static.news.ru/photo/2f872950-b917-11e9-8475-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, освобождающий публичные компании от обязанности публиковать свои финансовые результаты в газетах.

Для этого предприятия выкупали у СМИ рекламные площади в несколько полос.

Таким образом, если парламент одобрит данный указ, местные газеты лишатся большой части выручки.

Le Figaro сообщает, что лидер решил отомстить журналистам за то, что те во время его избирательной кампании называли его фашистом.

Я был избран президентом, несмотря на многочисленные атаки почти всех СМИ, которые держали меня за расиста и фашиста... Этим указом я плачу им той же монетой, — сказал президент.

Как ранее писал News.ru, извинения за несправедливые обвинения в размещении лживой информации принесла британская газета Guardian информационному агентству Sputnik.