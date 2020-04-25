Большой скандал предсказали Киеву в случае работы Саакашвили во власти

https://static.news.ru/photo/6481feb6-8679-11ea-88ad-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Деятельность бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в украинской власти закончится грандиозным скандалом. Такой прогноз сделал сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрий Бойко.

Назначение Саакашвили в правительство ничего хорошего не принесёт, считает Бойко. И в стране достаточно умных и хороших людей, так что «политические туристы» Киеву не нужны, сказал нардеп в эфире телеканала «Украина».

Бойко сразу заявил, что его партия не будет поддерживать кандидатуру опального политика.

Это сумасшедший пиар, громкие высказывания, потом обвинения, что кто-то мешает, обвинения всех и вся, и очередной скандал, который мы видели. Мы всю эту клоунаду видели своими глазами, — подытожил депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины народный депутат Давид Арахамия заявил, что Грузия столкнётся с проблемами, если отзовёт своего посла из Киева в ответ на назначение Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам.