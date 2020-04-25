Больше 200 тысяч человек умерли от коронавируса в мире

https://static.news.ru/photo/eb859ffa-8721-11ea-89c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число погибших от коронавируса пациентов во всём мире превысило 200 тысяч. Об этом сообщил университет Джона Хопкинса.

Всего умерли 200 697 человек, говорится на сайте организации. В мире зафиксировано 2 865 938 случаев заражения вирусом.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.