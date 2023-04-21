«Большая семерка» решила лишить Россию всего Kyodo: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти на все товары

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Страны G7 рассматривают вариант введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии. При этом министр экономики страны Ясутоси Нисимура воздержался от ответа на данный вопрос, который, предположительно, обсуждается перед майским саммитом «Семерки» в Хиросиме.

В своем отказе Нисимура сослался на то, что вопрос затрагивает «дипломатические переговоры».

В свою очередь агентство Bloomberg также сообщило о том, что ряд стран-союзниц Украины допускают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию. По данным издания, идея заключается в том, чтобы перейти к такому санкционному режиму, при котором весь экспорт запрещается по умолчанию. При этом формируются списки исключений, разрешенных к ввозу.

В агентстве отметили, что предложение все еще рассматривается и если оно будет принято, участникам нового санкционного режима нужно будет решить, что допускать к экспорту. «Очень вероятно», что в списки исключений войдут медикаменты и продукция сельского хозяйства.

Ранее западные СМИ сообщили, что Евросоюз намерен отказаться от введения новых санкций в отношении России. По словам европейских чиновников, те сферы экономики России, которые не попали под ограничения ЕС, являются критически важными для многих стран, а потому на санкции в отношении них может быть наложено вето.