«Большая семерка» призвала срочно отменить запрет на японскую еду Министры торговли G7 призвали отменить запрет на импорт японской продукции

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Министры торговли стран Группы семи (G7) призвали немедленно отменить неоправданные ограничения, сдерживающие торговые отношения, в частности запрет на импорт японских продуктов питания, передает The Japan Times. Как сообщает газета, такое заявление было сделано по итогам состоявшихся в Осаке переговоров с отсылкой на решение Китая, который запретил ввозить рыбу и морепродукты из Японии после начала сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан.

Мы осуждаем действия, направленные на усиление экономической зависимости, и обязуемся строить свободные, справедливые и взаимовыгодные экономические и торговые отношения, — говорится в заявлении G7.

Страны «Большой семерки» также выразили обеспокоенность мерами контроля за экспортом важных полезных ископаемых. Речь идет о решении Китая, который является крупнейшим в мире производителем графита, ограничить экспорт некоторых графитовых продуктов.

Ранее к ограничительным мерам Китая присоединилась Россия, которая установила временный запрет на поставки рыбы и морепродуктов из Японии. Представители Россельхознадзора заявили, что такое решение будет действовать, пока Токио не предоставит информацию о безопасности продуктов водного промысла.