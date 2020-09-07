Болгария сообщила о желании открыть авиасообщение с Россией

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Вице-премьер Болгарии Марияна Николова рассказала, что болгарские авиационные власти сообщили Росавиации о своей готовности открыть авиасообщение с Россией. Она пояснила, что Болгария готова возобновить полёты сразу после получения разрешения.

Сейчас между странами идут переговоры об открытии границ.

Открытие границ и возобновление полётов между нашими двумя странами — это вопрос переговоров и желания, которое должно быть выражено двумя сторонами. Болгарские авиационные власти уже подтвердили Росавиации готовность своего национального авиаперевозчика возобновить программу полетов сразу после получения разрешения на возобновление международных рейсов в Болгарию от российской стороны, — привели слова вице-премьера по экономической и демографической политике, министра туризма Болгарии Марияны Николовой в ТАСС.

Она отметила, что туристическая сфера — одна из наиболее пострадавших, так как со введением карантина пришлось ограничить передвижение и поездки.

Думаю, что это будет хорошим первым шагом в этом направлении. Между авиационными администрациями двух стран ведется оперативная переписка о совместных подходах к возобновлению регулярных рейсов. Хотела бы отметить, что полеты из международных аэропортов на территории Республики Болгария ничем не ограничены, но в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения существует временный запрет на въезд на территорию Болгарии граждан разных стран в связи с пандемией. Наши российские партнеры об этом официально уведомлены, — процитировали вице-премьера в агентстве.

Она добавила, что для принятия решения о снятии ограничений на авиасообщения в первую очередь оценивается эпидемиологическая ситуация в конкретной стране.

Уже сейчас ограничения не распространяются на Австралию, Канаду, Грузию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай при подтверждении взаимности туристических поездок. Список третьих стран с учетом актуальных данных об эпидемиологической ситуации регулярно пересматривается. Болгария принимает активное участие в этих дискуссиях, которые чрезвычайно важны для нашей страны и создают условия для возобновления международного туризма, — привели слова Марияны Николовой в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, в АТОР рассказали, какие правила действуют для россиян, желающих посетить Египет, Объединённые Арабские Эмираты или Мальдивы. Для всех трёх стран обязательным условием въезда является наличие справки с отрицательным тестом на коронавирус. Отмечается, что в ОАЭ допускается справка четырёхдневной давности, а в Египет и на Мальдивы придётся предоставить результаты анализов, взятых не ранее чем за 72 часа до прилёта.