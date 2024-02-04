Более 50 человек сгорели в лесных пожарах в Чили Число погибших при лесных пожарах в Чили достигло 51

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Число погибших в результате многочисленных лесных пожаров в центральной части Чили достигло 51, сообщил президент Габриэль Борик. По его словам, которые передает El Mundo, огонь распространяется с большой скоростью, борьбу с пожарами также усложнили погодные условия.

У меня есть подтверждение того, что на данный момент зарегистрировано 45 человек, погибших во время пожаров, и еще шесть человек находятся в больницах в результате ожогов. <...> Учитывая условия трагедии, число жертв увеличится в течение следующих нескольких часов, — заявил глава государства.

В настоящее время в регионе Вальпараисо действуют как минимум четыре крупных пожара, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Огонь распространился на площади более 40 тысяч гектар и уже достиг промышленных секторов. Несколько взрывов было зафиксировано на химических складах и лакокрасочных фабриках, из-за чего образовалось ядовитое черное облако.

Ранее в Аргентине мужчина разжег костер, чтобы заварить кофе, после чего разгорелся мощный лесной пожар. Небо над страной затмили оранжевые языки пламени и столбы дыма. Из-за засухи и сильного ветра пламя быстро перебралось на соседние деревья. Аргентинца арестовали.