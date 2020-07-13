Богатейшие люди мира призвали поднять им налоги из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/e42b464e-c513-11ea-9044-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Восемьдесят три богатейших человека из Соединённых Штатов, Германии, Великобритании, Дании, Нидерландов, и других государств подписали открытое письмо, в котором попросили правительства своих стран ввести для них и других представителей элиты бессрочный повышенный налог, чтобы направить дополнительные средства на борьбу с последствиями коронавирусной инфекции.

Как утверждают авторы письма, экономический эффект от коронакризиса будет наблюдаться в течение десятилетий, а последствия пандемии приведут в будущем к бедности ещё полмиллиарда людей. Поэтому обычная благотворительность тут не поможет. Справедливым сбором и распределением средств должны заниматься правительства разных стран.

Мы не заботимся о пациентах в палатах интенсивной терапии. Не водим машин скорой помощи, чтобы доставлять людей в больницы. Не пополняем запасы продуктов в магазинах и не доставляем еду до дверей. Однако у нас есть деньги, много денег. Эти средства сейчас очень необходимы и будут необходимы в последующие годы, — цитирует The Guardian послание миллионеров.

Авторы письма подчеркивают, что повышение налогов станет для них единственным правильным выбором.

Среди подписавшихся — наследница Уолта Диснея, бизнесмен Джерри Гринфилд и один из создателей фильмов о мистере Бине Ричард Кертис.

Всего в мире насчитывается более 500 тысяч человек, относящихся к категории «сверхбогатых» — с состоянием свыше $30 млн. И их число продолжает расти, даже несмотря на последствия коронакризиса. Например, состояние Джеффа Безоса, самого богатого человека в мире и основателя Amazon, в 2020 году увеличилось на $75 млрд — до рекордных $189 млрд. Он пожертвовал $100 млн на борьбу с COVID-19, но критики всё равно обратили внимание на то, что это — менее 0,1% его предполагаемого состояния.

Ранее NEWS.ru писал, что долларовых миллионеров стало меньше на 15% в России из-за кризиса, вызванного пандемией. Свой статус потеряли порядка 37 тыс. человек. Большая часть долларовых миллионеров — это «пограничные», состояние которых оценивается в $1–2 млн, считает глава управления по работе с частными клиентами банка «Ренессанс Капитал» Григорий Седов.

Другой эксперт — управляющий партнёр Knight Frank Russia Алексей Новиков считает, что статуса долларового миллионера могли лишиться 10% от общего числа. Причиной стало общее падение рынков и торможение экономики на фоне пандемии коронавируса.