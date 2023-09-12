Сооснователь «Яндекса» останется под санкциями ЕС Bloomberg: в ближайшие полгода ЕС не снимет санкции с сооснователя «Яндекса»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Аркадий Волож

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож не будет исключен из санкций ЕС и останется в списке как минимум на следующие шесть месяцев, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник. При этом собеседник агентства, знакомый с ситуацией, заявил, что, скорее всего, санкции снимут с магнатов Григория Березкина и Фархада Ахмедова.

Волож, который сейчас живет в Израиле, попал под санкции в июне прошлого года. Компания «Яндекс», зарегистрированная в Нидерландах, после начала СВО оказалась под сильным давлением как в России, так и за рубежом. Волож заявлял, что сначала хранил молчание о политической ситуации, поскольку пытался помочь инженерам компании покинуть Россию.

Президент России Владимир Путин во вторник назвал антивоенные осуждения таких бизнесменов, как Волож, не более чем попыткой защитить свои активы за рубежом. Путин назвал Воложа «одаренным» предпринимателем и пожелал ему здоровья.

Аркадий Волож обратился к властям Евросоюза с просьбой о снятии санкций в начале августа. Адвокаты предпринимателя направили запрос в ЕС спустя несколько дней после того, как Волож выпустил заявление с осуждением специальной военной операции на Украине.