Bloomberg: Путин доводит экономику Германии до предела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Американское агентство Bloomberg написало, что российский президент Владимир Путин своими решениями по поставкам энергоресурсов доводит экономику Германии до предела. Авторы материала обвинили власти России в сокращении поставок газа на 60 процентов по основному трубопроводу «Северный поток». В статье отмечается, что ФРГ не сможет заполнить подземные хранилища природным газом до наступления зимы.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер признал, что сложившаяся ситуация стала «отрезвляющей», — сказано в публикации.

По мнению немецкого политика, беспечное и расточительное сжигание газа приведет к очень тяжёлому положению с наступлением морозной зимы.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш ранее призвал решить проблему экспорта российских зерновых и удобрений, потому что без них невозможно обойтись. Глава ООН добавил, что по этому вопросу были проведены встречи с российской, турецкой и украинской делегациями. К решению этой задачи, по словам генсека, должны подключиться США с Евросоюзом. Он добавил, что для решения «абсолютно драматичной» проблемы продовольственной безопасности прилагаются огромные усилия.